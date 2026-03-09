I tiktoker palermitani Lo Piccolo denunciati anche per furto di luce: 20mila kWh “rubati” in cinque anni

Niente contatore, niente contratto, niente bollette. Solo cavi collegati direttamente alla rete pubblica, in modo artigianale. Ai tiktoker palermitani Davide e Marianna Lo Piccolo — già al centro di un caso che ha fatto discutere tutta la città — si aggiunge ora una nuova denuncia: furto di energia elettrica.

I fatti sono emersi dopo il sequestro del loro alloggio popolare in via Rocky Marciano, allo Zen 2. Insieme alle forze dell’ordine, i tecnici di Enel hanno ispezionato l’appartamento e trovato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione che aveva sostituito completamente il contatore ufficiale.

**Un sistema artigianale per cinque anni di corrente gratuita**

«Era stato completamente bypassato con un sistema artigianale — spiegano dall’Enel —. I cavi erano collegati in modo rudimentale alla rete di distribuzione, permettendo all’appartamento di ricevere energia elettrica senza alcun limite». Il risultato, secondo le stime dei tecnici, è un consumo superiore ai 20mila kWh nell’arco di cinque anni, con un danno per Enel quantificato in almeno 5mila euro, cui si sommano tasse e oneri mai versati.

La vicenda si intreccia con un quadro già irregolare sotto diversi profili. L’alloggio non risulta mai assegnato con regolare contratto, come accertato dal Comune e dallo Iacp. Quando era ancora in corso la ristrutturazione — autorizzata da nessuno — le forze dell’ordine avevano disposto il sequestro dell’immobile.

L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli aveva già ricostruito la storia dell’appartamento: prima occupato da una donna senza titolo, poi dalla coppia con i loro quattro figli. «È una casa dello Iacp — aveva dichiarato — e non possono essere effettuate modifiche. In questo caso è stata anche cambiata la planimetria: sono stati tolti mattoni, modificati gli impianti e persino sfondato il muro che dà sul vano scala. All’interno erano pronti materiali di qualità per la ristrutturazione».

Il caso Lo Piccolo è diventato uno dei casi simbolo della campagna avviata dall’assessorato comunale all’Emergenza abitativa per ripristinare la legalità negli alloggi popolari dello Zen 2, dove le occupazioni senza titolo rappresentano un fenomeno strutturale da anni irrisolto.