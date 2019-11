Alitalia aumenterà il numero di voli dal 20 dicembre fino a dopo l’epifania ma resta il dubbio sul prezzo dei biglietti che sono ad oggi hanno toccato prezzi stellari.

Ci vogliono centinaia di euro al momento per prenotare un volo per la Sicilia dai principali scali italiani. E i prezzi aumentano se si vuole prenotare un biglietto a margine del Natale, del Capodanno e del l’Epifania.

Un vero e proprio salasso per i pendolari siciliani costretti a sborsare cifre esorbitanti per tornare a casa o a preferire mezzi di trasporto più scomodi e lenti.

Ora c’è l’annuncio del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ha annunciato un piano che dovrebbe far sì che i prezzi diminuiscano grazie all’aumento del numero di voli. C’è da dire anche che Alitalia ha avviato in questi giorni sul sito ufficiale una campagna di offerte dedicate al Black Friday.

Cancelleri ha annunciato che Alitalia garantirà 34 voli in più. Sono 17 i voli da Milano e Roma su Catania e Palermo. A conti fatti 4 voli in più (8 tratte) in media per ciascuna destinazione.

“I commissari di Alitalia – dice Cancelleri – mi hanno garantito 34 tratte in più dal 20 dicembre e il 6 gennaio, per un totale di circa 5.822 posti compreso l’upgrade di 826 posti in 28 voli mattutini da Linate. Un aumento dell’offerta che avrà l’effetto di abbassare le tariffe”.

In particolare la compagnia di bandiera offrirà da e per l’aeroporto di Milano Linate 16 voli in più: 10 sull’aeroporto di Palermo che valgono 1328 posti e 6 su Fontanarossa che valgono 752 posti. Saranno 18 i voli extra da e per Fiumicino: saranno 8 su Palermo per 1344 posti e 10 su Catania per 1572 posti complessivi.

Domani Cancelleri incontrera il presidente dell’Antitrust, Rustichelli, al quale consegnerà un dossier sul caro-voli in Sicilia, fra gestione di slot e passaggi anomali, chiedendogli di aprire un’ istruttoria per scoprire chi ci specula.

Intanto anche oggi i prezzi dei biglietti aerei sono rimasti alti con punte di 500 euro.