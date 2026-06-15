Unica sartoria siciliana al mondo nella prestigiosa piattaforma internazionale: la storia di Crimi da Palermo

La Sartoria Crimi è stata riconfermata nella Homo Faber Guide, la prestigiosa piattaforma internazionale promossa dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship che seleziona e valorizza le eccellenze dell’alto artigianato nel mondo.

Un riconoscimento che assume un valore ancora più significativo considerando che la storica maison fondata a Palermo nel 1970 da Carmelo Crimi è oggi l’unica sartoria siciliana presente all’interno della guida internazionale, inserita in una rete globale di maestri artigiani, atelier e manifatture che rappresentano l’eccellenza del saper fare contemporaneo.

Il percorso della Sartoria Crimi verso il riconoscimento internazionale prende un impulso decisivo nel 2022, quando la bottega entra in contatto con la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e viene selezionata, al termine di un lungo processo di valutazione durato circa un anno, per il prestigioso riconoscimento MAM – Maestri d’Arte e Mestiere. Il premio celebra i migliori artigiani italiani per competenze, qualità del lavoro e capacità di trasmettere il sapere alle nuove generazioni e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione della realtà palermitana.

Da quel momento si consolida il legame con il network internazionale dell’alto artigianato promosso dalla Michelangelo Foundation, che conduce la Sartoria Crimi all’ingresso nella Homo Faber Guide, oggi una delle più autorevoli piattaforme mondiali dedicate ai mestieri d’arte.

La storia della Sartoria Crimi affonda le proprie radici negli anni Cinquanta, quando Carmelo Crimi muove i primi passi nelle più importanti botteghe sartoriali di Palermo. Nel 1970 fonda la propria sartoria, dando vita a una realtà destinata a diventare un punto di riferimento per l’abito su misura italiano, grazie a una visione che unisce tradizione, ricerca e qualità artigianale.

A raccogliere questa eredità è il figlio Mauro Crimi, formatosi accanto al padre e successivamente presso una scuola internazionale di alta moda maschile a Milano. Oggi padre e figlio rappresentano un esempio virtuoso di continuità generazionale, in cui esperienza e innovazione si fondono in un’unica visione artigianale.

La stessa Homo Faber Guide definisce Mauro e Carmelo Crimi «un esempio di alleanza intergenerazionale di successo», sottolineando l’impegno costante nella formazione dei giovani e nella trasmissione del mestiere.

«La sfida è rimanere a Palermo e, da qui, parlare di Made in Italy», affermano i due maestri sartori nella loro testimonianza pubblicata sulla piattaforma. Una filosofia che sintetizza l’identità della sartoria: radicamento nel territorio siciliano e apertura ai mercati internazionali.

La Homo Faber Guide è un progetto della Michelangelo Foundation, organizzazione internazionale fondata nel 2016 per promuovere, sostenere e preservare l’eccellenza artigianale. Lanciata nel 2020 come guida europea, la piattaforma si è evoluta fino a diventare una rete mondiale che raccoglie migliaia di artigiani, atelier, manifatture, musei e istituzioni culturali. L’inserimento avviene attraverso un rigoroso processo di selezione che valuta qualità, autenticità, innovazione e trasmissione del sapere.

La riconferma della Sartoria Crimi nella Homo Faber Guide rappresenta dunque non solo un riconoscimento professionale, ma la conferma di un percorso strutturato di crescita e valorizzazione avviato nel 2022 con il premio MAM e proseguito con l’ingresso nella rete internazionale dell’eccellenza artigiana. Un percorso che porta oggi la Sartoria Crimi a essere ambasciatrice del saper fare siciliano e italiano nel mondo.

In un’epoca dominata dalla produzione industriale, la Sartoria Crimi continua a rappresentare il valore del tempo, della manualità e della qualità artigianale, contribuendo a mantenere vivo uno dei patrimoni più identitari del Made in Italy.