Gravi violazioni a Mondello: la Regione Siciliana revoca la concessione alla società Immobiliare Italo Belga

L’assessorato regionale del Territorio e ambiente rende noto che con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, sono state giudicate insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga. Si è quindi proceduto alla decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione.

“Fatico a trattenere l’emozione, dopo quasi un anno di battaglie e di sacrifici personali, oggi si scrive la storia con la parola fine. La Italo-Belga, dopo oltre 100 anni, non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. Questo dimostra che avevamo ragione a lottare e oggi vince lo stato di diritto e quel pezzo di Sicilia che dice di no ai soprusi. Ma oggi vince anche Palermo che restituisce la spiaggia ai cittadini. Una grande vittoria che raggiungo da candidato presidente e che, mi permetto di dire, è solo un piccolo assaggio di quello che potrebbe accadere in Sicilia quando noi saremo al governo della regione” dice il deputato regionale Ismaele La Vardera commentando la decisione della Regione.