Decreto della Regione per volare a Natale, sconti e rimborsi del 50% per tutti

La Regione Siciliana ha annunciato un nuovo decreto per contrastare il caro voli durante le festività natalizie. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, i nati o residenti in Sicilia potranno beneficiare di uno sconto del 50% sui voli da qualsiasi aeroporto italiano verso qualsiasi scalo siciliano, inclusi Lampedusa e Pantelleria.

Come ottenere lo sconto o il rimborso

Lo sconto sarà applicato direttamente dalle compagnie aeree convenzionate con la Regione. Per le altre compagnie, come Ryanair, i cittadini potranno richiedere il rimborso del 50% del costo del biglietto tramite una piattaforma online dedicata sul sito della Regione.

La Piattaforma per il rimborso online

La piattaforma per richiedere il rimborso è accessibile tramite il sito web della Regione Siciliana, nella pagina dedicata all’iniziativa. Il processo di richiesta è semplice e intuitivo, consentendo ai cittadini di ottenere il rimborso in modo rapido.

Ampliamento di un provvedimento di successo

Questo nuovo decreto amplia un provvedimento già in vigore da un anno, che ha permesso a oltre un milione di siciliani di usufruire di sconti del 25% o rimborsi equivalenti, con picchi del 50% per alcune categorie. Ora, lo sconto del 50% è esteso a tutti i residenti, senza limitazioni.

La posizione del Presidente Schifani

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha difeso gli interventi messi in campo contro il caro voli, sottolineando che l’aumento dei prezzi è legato a dinamiche di mercato e che il governo regionale ha agito entro i limiti consentiti dalla legge. Ha inoltre invitato i critici a proporre soluzioni concrete anziché limitarsi a polemiche sterili. Riguardo all’indagine dell’Antitrust, Schifani ha preso atto della decisione dell’autorità di proseguire l’indagine per un altro anno, ribadendo l’impegno della Regione nel contrastare eventuali cartelli tra le compagnie aeree.

Rimborsi a partire dal 7 Dicembre

I rimborsi sui biglietti aerei saranno validi per i voli a partire dal 7 dicembre, anche se la pubblicazione del decreto potrebbe avvenire successivamente.

Ulteriori promozioni per i trasporti

Oltre agli sconti sui voli, la Regione ha annunciato altre promozioni per i trasporti, tra cui il raddoppio del treno diretto Sicilia Express, vista l’elevata domanda. Sono previste tariffe agevolate per i collegamenti ferroviari con gli aeroporti: da Palermo al Falcone Borsellino il costo sarà di 4 euro anziché 6,80. All’interno dell’area metropolitana di Palermo, il costo dei biglietti per treni e mezzi Amat sarà di 3 euro anziché 6,10 (giornalieri). A Catania, il costo del biglietto da e per l’aeroporto di Fontanarossa sarà di 1 euro anziché 2,20, così come per gli spostamenti all’interno dell’area metropolitana.

Sconti del 25% dopo le feste

Dopo l’Epifania, gli sconti sui voli continueranno, ma saranno ridotti al 25%. L’assessore Alessandro Aricò ha annunciato che l’iniziativa del treno turistico sarà replicata in occasione di altre festività, come Pasqua, e che la Regione sta lavorando ad ulteriori iniziative per favorire la mobilità dei cittadini. L’investimento complessivo per il pacchetto “caro voli” è consistente e prevede una copertura aggiuntiva di 10 milioni di euro.