Tragedia a Palermo, si sente male, esce dal negozio e muore in piazza San Domenico: morto

Un primo malessere dentro un negozio, la sensazione di essersi ripreso e poi il crollo a terra, questa volta senza scampo. Un sessantenne è morto nel pomeriggio di domenica in piazza San Domenico, nel centro di Palermo, davanti ai familiari.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo è stato inutile.

Prima il malessere nella Rinascente

Stando alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male una prima volta all’interno della Rinascente. Dopo essersi ripreso, è uscito dal negozio, ma una volta in piazza ha accusato un nuovo malore, quello che gli sarebbe stato fatale. A stroncarlo sarebbe stato un infarto.

Angoscia tra i familiari

Con lui c’erano i familiari, che hanno vissuto momenti di grande angoscia tra grida e panico mentre i soccorritori lavoravano per salvarlo. La scena, in una delle piazze più centrali di Palermo, ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono fermati attorno al luogo della tragedia.

Carabinieri sul posto, si attende il medico legale

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno seguito le operazioni in attesa dell’arrivo del medico legale.

Saranno gli accertamenti a chiarire in modo definitivo le cause del decesso.