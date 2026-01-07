Tragedia sulla Messina-Palermo: si sente male all’uscita della galleria e muore

Una tragedia ha colpito l’autostrada A20 Messina-Palermo nel corso delle ultime ore. Un uomo di 79 anni è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava al volante della propria vettura, procedendo in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avvertito il malessere poco prima di uscire dalla galleria Telegrafo. Nonostante la gravità della situazione, il conducente è riuscito a accostare il veicolo, evitando il coinvolgimento di altri mezzi. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano.

L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati nel tratto compreso tra gli svincoli di Giostra e Villafranca, con il traffico verso Palermo rimasto paralizzato per diverse ore. Sul luogo dell’evento sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari e coordinare il deflusso delle auto. Le autorità competenti hanno già avviato gli accertamenti di rito per confermare le cause naturali del decesso.