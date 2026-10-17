Meteo Sicilia, allerta gialla su tutta l’isola tra temporali, vento e grandine

Una saccatura scesa dal Mare del Nord sta spingendo via l’anticiclone che finora garantiva stabilità sul Mediterraneo occidentale, e il cambio di scenario arriva anche in Sicilia. Per le prossime ore la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale.

Il peggioramento sarà netto: precipitazioni da sparse a diffuse, spesso sotto forma di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche, fitta attività elettrica e grandinate localizzate. Le temperature subiranno un calo generalizzato.

Sul fronte della prevenzione, la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana ha attivato una sorveglianza costante su corsi d’acqua, zone a rischio frana e tratti stradali più fragili. Attenzione particolare ai grandi centri costieri, Palermo, Catania e Messina, e ai sottopassi, spesso teatro di allagamenti repentini durante i nubifragi.

Ai sindaci è stato chiesto di far scattare le misure previste dai piani di emergenza e di invitare i cittadini alla massima cautela negli spostamenti. La raccomandazione è di non sostare vicino agli argini dei fiumi, sui pendii instabili e nei punti della viabilità più bassi rispetto al terreno circostante.