Temporali e vento forte, scatta l’allerta meteo gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano, parte della Sicilia occidentale e orientale, è prevista allerta gialla.

Le piogge saranno sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori occidentali,
con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a
sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con
quantitativi cumulati generalmente deboli

Il bollettino prevede inoltre venti forti dai quadranti occidentali. I mari saranno agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini.

