Meteo Sicilia, allerta gialla: temporali e grandine in arrivo

Caldo intenso di giorno, temporali in arrivo nel pomeriggio: la Sicilia entra in una fase di maltempo che durerà fino alla notte di mercoledì. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutto il territorio dell’Isola.

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L’avviso, il numero 26174, è scattato alle 16:00 di oggi, martedì 23 giugno 2026, e resterà valido fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 giugno.

Da questo pomeriggio e per tutta la serata sono previste precipitazioni isolate o sparse, sotto forma di rovescio o temporale, concentrate soprattutto sulle aree interne e montuose. Non si escludono sconfinamenti repentini fino alle zone costiere.

I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma localmente potranno risultare più consistenti. La Protezione Civile ha lanciato anche una nota specifica per le prossime 6-9 ore: attesi temporali di forte intensità, con possibili raffiche di vento, grandinate isolate e fulmini frequenti.

Cosa cambia da mercoledì 24 giugno

Domani la situazione migliorerà sulla Sicilia occidentale, mentre l’instabilità resterà marcata sui settori centrali e orientali dell’isola.

L’allerta gialla riguarderà la fascia costiera tirrenica di Palermo, le aree interne di Enna e Caltanissetta e il versante ionico tra Messina e Catania, dove sono ancora previsti rovesci pomeridiani e serali.

Tornerà invece il verde, sinonimo di normalità, per Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa, oltre che per la fascia costiera meridionale del nisseno, nella zona di Gela, e per il settore nord-orientale del messinese.

Nonostante l’arrivo della pioggia, le temperature massime resteranno comunque elevate, con punte particolarmente alte nelle pianure e nelle vallate interne.

L’instabilità non riguarda solo la Sicilia: domani l’allerta gialla coinvolgerà anche l’intero territorio di Piemonte e Umbria, oltre a settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’evoluzione del quadro meteorologico.