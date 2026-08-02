Meteo

Temporali improvvisi lunedì in Sicilia: rischio grandine e vento forte

di Redazione Web
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Rischio nubifragi lampo, grandine e violente raffiche di vento in Sicilia nella giornata di lunedì 3 agosto. Le previsioni del centro meteo indicano un peggioramento del tempo concentrato nelle ore pomeridiane, con fenomeni che potranno interessare in particolare l’entroterra ennese, il Catanese interno, i versanti dell’Etna, i Nebrodi meridionali e, in modo più circoscritto, il Nisseno e le zone interne del Siracusano. Lo dice il Centro Meteorologico Siciliano.

Una debole saccatura in quota porterà aria più fresca sui livelli medio-alti dell’atmosfera. Combinata con il caldo intenso previsto al suolo e con l’effetto dei rilievi, questa configurazione favorirà la formazione di celle temporalesche soprattutto dal primo pomeriggio in poi.

Le simulazioni ad alta risoluzione (modello LAM a 2 km) mostrano precipitazioni distribuite in modo molto disomogeneo sul territorio. Nella maggior parte dei casi gli accumuli resteranno modesti, ma in alcuni punti si potranno toccare o superare i 10-20 millimetri in tempi molto brevi.

L’elemento più delicato riguarda la possibilità di raffiche discendenti improvvise, i cosiddetti downburst. Quando l’aria secca presente a quote intermedie incontra le precipitazioni, l’evaporazione delle gocce raffredda rapidamente l’aria all’interno delle celle temporalesche, che precipita verso il basso guadagnando velocità. Il modello prevede infatti raffiche localmente comprese tra 80 e 100 km/h, con maggiore probabilità tra l’Ennese e la Sicilia centro-orientale.

Va sottolineato che si tratta di fenomeni a scala molto ridotta: la traiettoria esatta delle celle potrebbe spostarsi anche di decine di chilometri rispetto alle zone indicate, rendendo la previsione puntuale complessa.

Nelle aree più colpite non si escludono raffiche di vento improvvise e violente, grandinate e un’intensa attività elettrica. Si raccomanda prudenza, soprattutto nel pomeriggio, nelle zone interne indicate.

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