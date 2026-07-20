Cronaca

Paura sulla Palermo-Sciacca: Audi Tt contro moto, un ferito

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Le lamiere accartocciate di un’Audi TT e il corpo di un motociclista scaraventato sull’asfalto: è la scena che si è materializzata attorno alle 18:10 di oggi, lunedì, all’imbocco dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca, proprio davanti ai cancelli del carcere Pagliarelli.

Un urto che non lascia scampo alla lamiera

A scontrarsi sono stati l’utilitaria sportiva e una moto di importante cilindrata, con una violenza testimoniata dai danni riportati dai due mezzi. Le cause dell’impatto restano da chiarire e nessuna responsabilità è stata ancora accertata. A raccontare la potenza dello scontro è soprattutto l’Audi: la fiancata è rimasta squarciata e l’intero sistema di sicurezza dell’abitacolo è scattato in automatico, con gli airbag che hanno attutito il colpo per chi si trovava a bordo.

Il centauro sbalzato dalla sella

A pagare il prezzo più alto è stato chi viaggiava sulle due ruote: l’urto lo ha disarcionato, proiettandolo sull’asfalto. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, il cui equipaggio ha stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in ospedale per gli esami del caso. Le sue condizioni, riferiscono i sanitari, non destano preoccupazione per la vita.

Rilievi in corso, traffico in tilt

Sul luogo dello scontro si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, impegnati a lungo a fotografare, misurare e documentare la scena per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le operazioni hanno inevitabilmente rallentato la circolazione nella zona, uno snodo che ogni giorno smista il traffico verso una delle direttrici più frequentate del capoluogo.

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