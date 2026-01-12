Incidente con una mucca nel Palermitano, morto 33enne: Sergio lascia moglie e due figlie

Si è spenta dopo quattro mesi di agonia la vita di Sergio Balsamo, il giovane di 33 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale a Torretta, nel Palermitano. L’uomo, che viaggiava in sella al suo scooter, si era scontrato violentemente con una mucca che vagava lungo la carreggiata dopo essere fuggita da un’azienda zootecnica della zona. Era il mese di settembre quando la sua vita è cambiata per sempre.

L’impatto con l’animale era stato devastante. Sergio non aveva avuto modo di evitare la mucca, che era morta sul colpo. Per il 33enne, invece, era iniziato un calvario fatto di interventi chirurgici, terapie intensive e speranze aggrappate a un filo sempre più sottile. Trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, era entrato in coma a causa delle gravissime lesioni riportate. Successivamente era stato trasferito all’Ismett, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte.

Per quattro lunghi mesi la famiglia ha vegliato al suo capezzale, sperando in un risveglio che non è mai arrivato. La moglie Antonella non lo ha mai lasciato solo, chiedendo a tutti di pregare e ringraziando chi si era stretto attorno a loro in quei momenti di angoscia.

Ora che ogni speranza si è dissolta, Antonella affida ai social network parole che spezzano il cuore. Un messaggio rivolto all’uomo che amava, al padre delle sue bambine, al compagno di una vita interrotta troppo presto.

“Sei stata la cosa più bella della mia vita. Ho pregato, ho sperato, ero certa che saresti stato un leone. Hai lottato contro te stesso, ma ora hai lasciato me e le nostre bambine. Hai lasciato un dolore atroce. Come faccio io senza di te? Come? Eri l’aria che respiravo, eri il mio cuore, eri tutto per me, tu lo sai. Ti dico solo di darmi tanta forza per le tue bambine. Ti prego, torna. Tu non puoi lasciarmi. No, non lo accetterò mai: sei e sarai sempre l’amore della mia vita”.

La notizia della morte di Sergio ha gettato nello sconforto l’intera comunità. In tanti lo ricordano come un uomo buono, un padre amorevole, un amico leale. I messaggi di cordoglio si moltiplicano sui social, dove amici e conoscenti cercano le parole per esprimere un dolore che sembra impossibile da contenere.

“Amico mio, il destino è stato troppo crudele con te. Hai lottato fino alla fine come un leone. Dai tanta forza alla tua famiglia e soprattutto alle due principessine, hanno ancora bisogno del loro papà, il gigante buono. Ti porterò sempre nel mio cuore”, scrive Gianluca.

E ancora: “Anche tu te ne sei andato, quanto mi dispiace. Dai forza a tua moglie Antonella che non ti ha abbandonato mai nemmeno un giorno e alle tue bambine. Hai lottato quattro mesi in quel letto di ospedale”.

“È inaccettabile tutto questo – aggiunge Margherita –. Hai lottato con tutte le tue forze, ma non è bastato. Proteggi la tua famiglia, dai loro la forza di sopportare questo grande dolore”.

Sul luogo dell’incidente, a settembre, erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori avevano avviato le verifiche per rintracciare il proprietario dell’azienda zootecnica da cui la mucca era riuscita a fuggire, finendo sulla strada e causando il tragico scontro. Sergio lascia la moglie Antonella e due bambine che dovranno crescere senza il loro papà.