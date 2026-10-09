Cronaca

Grave incidente tra due auto sulla strada statale 114, tre feriti

di Redazione Web
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A causa di un incidente stradale è temporaneamente chiusa, in direzione Messina, la strada statale 114 “Orientale Sicula” all’altezza del km 134,700, a Melilli, in provincia di Siracusa.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, sono rimaste ferite tre persone. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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