Cronaca

Aspra, agente della Polizia di Stato in ferie salva una donna in mare

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Ha visto una donna chiedere aiuto in mare, si è gettato in acqua e l’ha riportata a riva, sfidando una forte corrente di risacca. Protagonista del salvataggio, avvenuto nelle acque di Aspra, frazione marinara di Bagheria, è un agente della Polizia di Stato in servizio a Vercelli.

Il giovane poliziotto, originario di Palermo, si trovava in ferie con la moglie e stava trascorrendo una mattinata al mare quando ha notato la donna, a circa cento metri dalla costa, che chiedeva aiuto.

Il tuffo e la forte corrente di risacca

Compresa subito la gravità della situazione, l’agente non ha esitato e si è lanciato in acqua per raggiungerla. Durante il soccorso ha dovuto fare i conti con una forte corrente di risacca, che rischiava di trascinare entrambi al largo.

Nonostante le condizioni del mare, è riuscito ad arrivare dalla donna, ormai allo stremo delle forze, e ad accompagnarla fino alla spiaggia.

Le prime cure e la chiamata al 118

Una volta sulla riva, il poliziotto ha prestato i primi soccorsi alla donna e ha chiamato il 118 per far intervenire i sanitari. L’episodio si è chiuso senza conseguenze fisiche, né per lei né per il suo salvatore.

L’intervento è stato compiuto in un giorno di ferie, lontano dal servizio, quando l’agente si trovava al mare con la moglie.

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