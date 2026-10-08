Cronaca

Travolto da un camion: 54enne grave al Civico di Palermo

di Redazione Web
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Lotta tra la vita e la morte un uomo di 54 anni, travolto stamattina da un camion a Palma di Montechiaro mentre camminava lungo via Grazia Deledda.

L’impatto con il pesante automezzo è stato violentissimo e le condizioni del pedone – ospite di una struttura locale per persone con disabilità psichiche – sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 insieme agli agenti della Polizia Locale, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Vista l’estrema gravità delle ferite, i medici hanno sollecitato l’invio tempestivo dell’elisoccorso.
Le indagini sulla dinamica dell’incidente
L’eliambulanza è atterrata in una spianata poco distante dall’impatto per caricare il ferito e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove l’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi stradali per ricostruire l’esatta traiettoria dello scontro sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine, che hanno già ascoltato il conducente del mezzo e avviato l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona per accertare eventuali responsabilità.

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