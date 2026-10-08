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Palermo, hashish nel congelatore a pozzetto e cocaina nell’armadio, 26enne al Pagliarelli

di Redazione Web
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​I Carabinieri delle Stazioni di Palermo Villagrazia e Brancaccio, supportati nelle fasi esecutive di colleghi del Nucleo Cinofili, hanno arrestato un pregiudicato 26enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di mirati appostamenti condotti dai militari in passaggio De Felice Giuffrida, dove era stato notato un flusso insolito di persone nei pressi dell’abitazione dell’indagato. Notati i movimenti sospetti, gli operanti sono subito intervenuti facendo scattare la perquisizione domiciliare. ​L’attività di ricerca, estesa a tutti gli ambienti della residenza, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga occultato in punti strategici della casa. All’interno di un congelatore a pozzetto sono stati scoperti ben 24 panetti di hashish e 90 dosi della medesima sostanza, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illegale della zona.

​Un contributo determinante al buon esito delle operazioni è arrivato dal fiuto infallibile dell’unità cinofila, difatti grazie alla meticolosa ricognizione del cane antidroga, i militari sono riusciti a scandagliare ogni angolo dell’immobile, individuando anche all’interno dell’armadio della camera da letto ulteriori 82 dosi di cocaina, abilmente nascoste per eludere eventuali controlli.

​Nel corso della perquisizione, oltre ai quasi 3 chili di droga, gli operanti hanno sequestrato materiale per il confezionamento della sostanza e una somma superiore a 9.500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

​L’indagato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli.

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