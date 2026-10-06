Lavoro

Lavorare in Comune in Sicilia, c’è tempo fino al 15 ottobre per candidarsi

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

In Sicilia cresce rapidamente l’interesse per il Maxi Avviso ASMEL 2026. Tra la prima e la seconda settimana di apertura, ancora prima della proroga, le candidature sono più che quadruplicate, con un aumento del 312%.

Ora la finestra resta aperta più a lungo: il termine per candidarsi è stato infatti prorogato alle ore 12 del 15 ottobre 2026.

Dalla Sicilia agli enti del territorio

I Comuni soci ASMEL in Sicilia sono 356 e molti di questi hanno aderito alla procedura degli Elenchi di idonei, tra cui Sciacca e Realmonte, Gela e Niscemi, Bronte e Nicolosi, Nicosia e Sperlinga, Lipari, Giardini Naxos e Savoca, Termini Imerese, Santa Croce Camerina, Siracusa, Castellammare del Golfo.

A livello nazionale, con la procedura ASMEL sono state portate a termine oltre 1.800 assunzioni, con tempi medi di chiusura delle procedure di circa 4-5 settimane.

39 profili per operai specializzati, diplomati e laureati

Il Maxi Avviso 2026 mette a disposizione 39 profili professionali, destinati a candidati con titoli di studio diversi: dall’assolvimento dell’obbligo scolastico per alcuni profili di categoria B fino ai profili per diplomati e laureati.

È possibile candidarsi a più profili, purché si abbiano i relativi requisiti.

La prova di idoneità si svolge interamente da remoto e consiste in 60 quesiti da completare in 60 minuti, così suddivisi: 30 domande sulle materie specifiche del profilo scelto, 25 sulle materie comuni e 5 di lingua inglese e informatica.

Per superare la prova servono almeno 42 risposte corrette su 60 e non sono previste penalizzazioni per le risposte errate o non date.

Un’idoneità valida tre anni

Superare la prova non comporta direttamente l’assunzione, ma consente l’inserimento nell’Elenco degli idonei per tre anni. L’iscrizione all’Elenco ha validità triennale, salvo cancellazione a seguito di assunzione a tempo indeterminato tramite la procedura. Le assunzioni a tempo determinato, invece, non comportano la cancellazione dall’Elenco.

In questo periodo il candidato idoneo può scegliere liberamente a quali interpelli partecipare. La mancata partecipazione o il mancato superamento di un interpello non fanno perdere l’idoneità e permettono di concorrere alle opportunità successive pubblicate dagli enti locali.

L’idoneità non vincola inoltre il candidato a un singolo Comune: ciascun idoneo può valutare nel tempo le selezioni di maggiore interesse, anche privilegiando quelle più vicine al proprio territorio o più coerenti con il proprio percorso professionale e con le proprie esigenze.

La possibilità è aperta anche a chi lavora già nella pubblica amministrazione e vuole accedere a nuove opportunità professionali, purché in possesso dei requisiti richiesti per il profilo scelto.

Domande entro il 15 ottobre

Il Maxi Avviso ASMEL 2026 è pubblicato sul portale InPA. La domanda di partecipazione va presentata attraverso la piattaforma www.amelab.it entro le ore 12 del 15 ottobre 2026.

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