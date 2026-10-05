Cronaca

Spaccio e disordini davanti al locale, a Misilmeri sospesa per dieci giorni l’attività di un take away

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il Questore di Palermo, ai sensi dell’art.100 del Tulps, ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della Scia di un noto esercizio di ristorazione da asporto di Misilmeri.

Il provvedimento, all’esito di un’accurata istruttoria, è stato notificato, congiuntamente, dai Carabinieri della locale Stazione e dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Bagheria”.

La decisione questorile scaturisce dalle risultanze informative raccolte dai Carabinieri che, dal mese di marzo ad oggi, durante plurimi controlli straordinari del territorio, hanno accertato come il locale fosse diventato luogo di frequentazione di soggetti con precedenti di polizia, teatro di attività di spaccio e di numerosi episodi di disordine ed illegalità.

Nel corso dell’estate, per esempio, in due differenti circostanze, i Carabinieri della Radiomobile di Misilmeri avevano arrestato in flagranza due giovani trovati in possesso di 126 grammi di hashish ed ancora un altro pregiudicato, sorpreso mentre stazionava nei pressi del locale in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale cui risultava sottoposto.

In altra, recente occasione, inoltre, durante un controllo notturno volto alla verifica del rispetto dell’ordinanza emessa dal comune di Misilmeri sul divieto di consumo di bevande alcoliche in strada, dalle 22:00 alle 6:00, una ventina di ragazzi avevano creato scompiglio, tentando di ostacolare i carabinieri poi costretti ad arrestare in flagranza un giovane per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Consigliati per te

  1. Misilmeri, investe un agente della Polizia Locale durante un controllo: arrestato
  2. Imprenditore, presidente, padre: Misilmeri perde Antonino Rattenuti a soli 37 anni
  3. Truffe agli anziani nel Palermitano, finti carabinieri incastrati tra Misilmeri, Castelbuono e Geraci, 6 arresti
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Usura all'ombra di Cosa nostra, 10 arresti nel Palermitano (VIDEO)
Colpo alla criminalità del Palermitano, decise 7 condanne I NOMI
Cronaca
Stop alle prime comunioni, settore cerimonie in protesta alla Curia: “Siamo costretti a licenziare personale”
Cronaca Palermo
Blitz dei Carabinieri nel Palermitano, in manette un 61enne condannato per mafia
Cronaca
Ad Assisi gli ENPA Awards: premiato l’assessore Fabrizio Ferrandelli, c’è anche Alex Del Piero
Palermo Politica
Capizzi, al via la XII edizione di “Il tartufo tra i sapori d’autunno” dal 16 al 18 ottobre 2026
Comunicati stampa