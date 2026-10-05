Spaccio e disordini davanti al locale, a Misilmeri sospesa per dieci giorni l’attività di un take away

Il Questore di Palermo, ai sensi dell’art.100 del Tulps, ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della Scia di un noto esercizio di ristorazione da asporto di Misilmeri.

Il provvedimento, all’esito di un’accurata istruttoria, è stato notificato, congiuntamente, dai Carabinieri della locale Stazione e dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Bagheria”.

La decisione questorile scaturisce dalle risultanze informative raccolte dai Carabinieri che, dal mese di marzo ad oggi, durante plurimi controlli straordinari del territorio, hanno accertato come il locale fosse diventato luogo di frequentazione di soggetti con precedenti di polizia, teatro di attività di spaccio e di numerosi episodi di disordine ed illegalità.

Nel corso dell’estate, per esempio, in due differenti circostanze, i Carabinieri della Radiomobile di Misilmeri avevano arrestato in flagranza due giovani trovati in possesso di 126 grammi di hashish ed ancora un altro pregiudicato, sorpreso mentre stazionava nei pressi del locale in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale cui risultava sottoposto.

In altra, recente occasione, inoltre, durante un controllo notturno volto alla verifica del rispetto dell’ordinanza emessa dal comune di Misilmeri sul divieto di consumo di bevande alcoliche in strada, dalle 22:00 alle 6:00, una ventina di ragazzi avevano creato scompiglio, tentando di ostacolare i carabinieri poi costretti ad arrestare in flagranza un giovane per resistenza a Pubblico Ufficiale.