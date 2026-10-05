Ad Assisi gli ENPA Awards: premiato l’assessore Fabrizio Ferrandelli, c’è anche Alex Del Piero

Un premio per anni di impegno al fianco degli animali, consegnato nella città di San Francesco. Ieri, al Centro Congressi Domus Pacis di Assisi, l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha riconosciuto l’assessore Fabrizio Ferrandelli durante la prima edizione degli ENPA Awards.

Il riconoscimento premia il lavoro portato avanti negli anni per la tutela degli animali e per far crescere la sensibilità verso di loro, un percorso che ha avuto rilievo anche a livello nazionale.

Tra i premiati di questa edizione c’è anche Alessandro Del Piero. La sua presenza conferma il respiro nazionale dell’iniziativa e la scelta dell’ENPA di dare spazio a chi, con il proprio impegno pubblico, può aiutare a diffondere la cultura del rispetto verso gli animali.

Assisi, un luogo che pesa

La sede non è casuale. Assisi è la città di San Francesco e la consegna è arrivata nel pieno delle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte. Una cornice che richiama i valori del rispetto, della cura e della fraternità verso ogni forma di vita.

Le parole di Ferrandelli

Ferrandelli ha accolto il premio con emozione, ma anche come una spinta ad andare avanti: «Questo premio mi emoziona e mi onora profondamente – ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli – ma lo considero soprattutto un incoraggiamento a fare ancora di più. Sulla tutela degli animali c’è ancora tantissimo da fare e non possiamo mai considerarci soddisfatti finché continueranno a esistere maltrattamenti, sfruttamento e sofferenza. Ci saranno sempre nuove battaglie da affrontare, nuove situazioni da denunciare e diritti da difendere».

E ancora: «Questo riconoscimento – ha aggiunto Ferrandelli – rappresenta per me uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo questo percorso. La tutela degli animali non può essere considerata un traguardo raggiunto, ma un impegno quotidiano che riguarda le istituzioni, le associazioni e l’intera comunità. Ringrazio l’ENPA per questo premio e per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno».

Alla cerimonia erano presenti esponenti dell’associazionismo e di diverse realtà impegnate nella difesa degli animali: un segnale del rapporto sempre più stretto tra istituzioni e organizzazioni che lavorano sul territorio.