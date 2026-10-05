Capizzi, al via la XII edizione di “Il tartufo tra i sapori d’autunno” dal 16 al 18 ottobre 2026

Dal 16 al 18 ottobre 2026, il centro storico di Capizzi ospiterà la dodicesima edizione della manifestazione “Il tartufo tra i sapori d’autunno”, un appuntamento promosso dal Comune Nebroideo che celebra una delle perle gastronomiche più pregiate del territorio nei vicoli e nelle piazze del borgo in provincia di Messina.

Al centro della tre giorni c’è il prezioso fungo ipogeo che cresce rigoglioso nel sottosuolo del Parco dei Nebrodi, un ecosistema ideale che ne favorisce la crescita in diverse e rinomate varietà. Considerato un simbolo di ricerca e raffinamento della cucina tradizionale e d’autore, il tartufo è il filo conduttore di un itinerario pensato per valorizzare l’intero patrimonio agroalimentare, culturale e naturale dell’area nebroidea.

«La XII edizione della Sagra del Tartufo – dichiara il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso – rappresenta molto più di un evento gastronomico. È una grande occasione per raccontare l’identità, le tradizioni e le eccellenze del nostro territorio. Il tartufo diventa ambasciatore di un borgo autentico, nel cuore dei Nebrodi, che vuole guardare al futuro con ambizione».

La manifestazione si aprirà la sera di venerdì 16 ottobre con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura della mostra mercato, accompagnata da esposizioni d’artigianato locale, mostre d’arte come la personale del maestro Michele Principato Trosso e sfilate di abiti d’epoca medievale negli storici spazi di Palazzo Russo-Larcan. Ad arricchire l’atmosfera inaugurale saranno gli spettacoli di street band itineranti, musica dal vivo e l’inaugurazione di un nuovo murales dedicato ai temi della pace e della solidarietà.

Il fine settimana proseguirà con una fitta serie di iniziative che uniranno approfondimento scientifico, cultura e valorizzazione dei prodotti tipici. Tra i momenti di rilievo figurano convegni sulla sanità pubblica e incontri dedicati allo sviluppo storico e devozionale del Cammino di San Giacomo, oltre a dimostrazioni pratiche di caseificazione dal vivo per la produzione della provola.

Le giornate di sabato e domenica vedranno animarsi le vie del centro con esibizioni di gruppi folkloristici siciliani, raduni di veicoli storici, escursioni guidate nel cuore del Parco dei Nebrodi e spettacoli serali di musica e danza che accompagneranno i visitatori nell’esplorazione delle vie del gusto.

L’evento è una vetrina fondamentale per il borgo, che consente a visitatori e viaggiatori di scoprire il patrimonio architettonico locale, tra cui spicca il celebre Santuario di San Giacomo Maggiore, considerato tra i più antichi luoghi di culto jacobei dell’intera regione.

«Per tre giorni – prosegue il primo cittadino, Capizzi offrirà cultura, sapori, artigianato, natura, musica e spettacolo. Un programma ricco, capace di coinvolgere cittadini, visitatori, produttori e associazioni. Importante sarà anche il confronto sulla medicina veterinaria e sulla salute pubblica, con autorevoli rappresentanti istituzionali e scientifici. Crediamo fermamente nelle potenzialità delle aree interne e nella valorizzazione delle nostre risorse.

La Sagra – conclude Principato Trosso – è il risultato del lavoro e della passione di un’intera comunità. Capizzi è pronta ad accogliere quanti vorranno scoprire la Sicilia più autentica. Vi aspettiamo per vivere insieme tre giorni di arte, sapori, tradizioni, natura e cultura».

La manifestazione si concluderà nella tarda serata di domenica 18 ottobre, confermando ancora una volta Capizzi come punto di riferimento essenziale per la valorizzazione del turismo esperienziale e per la tutela delle risorse ambientali ed enogastronomiche dei Nebrodi.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SAGRA

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026

Ore 18:30 – Inaugurazione della 12ª edizione de “Il Tartufo tra i Sapori d’Autunno”.

Ore 18:30 – Apertura della Mostra Mercato (Centro Storico); Mostra di Artigianato Locale (Centro Storico, Piazza Oratorio e Androne Palazzo Russo Larcan); Mostra “Speculum Temporis” a cura del Circolo Musicale S.Giacomo (ex Camera del lavoro); Mostra “Custodi della Memoria; il patrimonio vivo delle Confraternite di Capizzi” a cura dell’AGCG (ex Chiesa di Sant’Antonio Abate); Mostra di abiti corte medievale a cura della Proloco Capizzi (piano nobiliare Palazzo Russo-Larcan).

Ore 18:30 – Spettacolo itinerante a cura della Street Band Nebrodi.

Ore 18:30 – DJ Set in Piazza dei Plebisciti.

Ore 19:00 – Inaugurazione del Murale Pace e Solidarietà a cura della Consulta Giovanile Capitana in Via Roma.

Ore 19:30 – “NOSTOS: la materia e lo spirito” – Inaugurazione della mostra personale di pittura dell’artista Michele Principato Trosso a cura del Prof. Nino Arrigo presso le Sale espositive Palazzo Russo Larcan (dal 16 al 19 ottobre).

Ore 21:00 – Spettacolo musicale con Giampiero Amato e Sicilian Family in Piazza San Giacomo

SABATO 17 OTTOBRE 2026

Ore 09:00 – Convegno “Medicina Veterinaria e salute pubblica: il motore invisibile del sistema sanitario” presso l’Aula Consiliare.

Ore 10:00 – Apertura della Mostra Mercato (Centro Storico); Mostra di Artigianato Locale (Centro Storico, Piazza Oratorio e Androne Palazzo Russo Larcan); Mostra “Speculum Temporis” a cura del Circolo Musicale S.Giacomo (ex Camera del lavoro); Mostra “Custodi della Memoria; il patrimonio vivo delle Confraternite di Capizzi” a cura dell’AGCG (ex Chiesa di Sant’Antonio Abate); Mostra di abiti corte medievale a cura della Proloco Capizzi (piano nobiliare Palazzo Russo-Larcan).

Ore 10:00 – Apertura del campo di tiro con l’arco “CENTRIAMO IL BERSAGLIO DELLA SOLIDARIETA'” a cura dell’ASD gruppo arcieri e LIONS CLUB gruppo Capizzi in Via Vespri.

Ore 11:30 – La Filatura della Provola – Dimostrazione della lavorazione a cura dell’Associazione Produttori di Capizzi in Piazza San Giacomo.

Ore 15:00 – Gruppi siciliani itineranti.

Ore 17:00 – Spettacolo folkloristico itinerante a cura della Scuola Folk Capitium.

Ore 19:00 – Capizzi Finis Viae: Accoglienza, Territorio e Devozione Jacopea – Convegno storico-culturale e nascita dell’associazione per il Cammino di San Giacomo in Sicilia – Capizzi presso l’Oratorio della Buona Morte.

Ore 19:00 – Duo Cantata D’Amuri in Piazza dei Plebisciti.

Ore 22:00 – Spettacolo musicale con “Gioia Popolare” in Piazza San Giacomo.

DOMENICA 18 OTTOBRE 2026

Ore 08:30 – Trekking nel cuore del Parco dei Nebrodi.

Ore 10:00 – Apertura della Mostra Mercato (Centro Storico); Mostra di Artigianato Locale (Centro Storico, Piazza Oratorio e Androne Palazzo Russo Larcan); Mostra “Speculum Temporis” a cura del Circolo Musicale S.Giacomo (ex Camera del lavoro); Mostra “Custodi della Memoria; il patrimonio vivo delle Confraternite di Capizzi” a cura dell’AGCG (ex Chiesa di Sant’Antonio Abate); Mostra di abiti corte medievale a cura della Proloco Capizzi (piano nobiliare Palazzo Russo-Larcan).

Ore 10:30 – Sfilata dei veicoli storici per le vie della Sagra a cura dell’Associazione Veicoli Storici Nicosia.

Ore 10:30 – “La via dei sapori” progetto a cura della Fidapa sez. Capizzi in Piazza San Giacomo.

Ore 11:30 – “Dal latte al Formaggio: la magia della caseificazione dal vivo” Dimostrazione della lavorazione a cura dell’Associazione Produttori di Capizzi in Piazza dei Plebisciti.

Ore 12:00 – Spettacolo Folkloristico a cura del gruppo folk “Capitium”.

Ore 16:00 – Gruppi siciliani itineranti.

Ore 16:30 – Esibizione di danza “Respiro di Trinacria” a cura della scuola Clairee Studio-Ballet in Piazza San Giacomo.

Ore 18:30 – Spettacolo musicale con SMANIAFONIA in Piazza San Giacomo.

Ore 19:00 – “SERATA DJ NOEL” – dj set Flavio Siciliano in Piazza dei Plebisciti.

Ore 21:00 – Spettacolo Musicale con Angelo Mauro in Piazza San Giacomo.

Ore 23:00 – Chiusura della 12ª edizione de “Il Tartufo tra i Sapori d’Autunno”.

In allegato a questa email le immagini delle scorse edizioni.