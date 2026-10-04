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Furto di luce, droga e armi: blitz dei Carabinieri, 10 denunce a Palermo

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, in distinte attività inserite in un più ampio servizio coordinato con la Polizia Municipale, il Nucleo Cinofili e il personale tecnico dell’Enel, hanno denunciato 10 persone di età compresi tra i 29 e 62 anni. I reati contestati vanno dall’occupazione abusiva di suolo pubblico al deturpamento di beni culturali, dalla falsità in atti all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, fino alla ricettazione, alla gestione illecita di rifiuti e al furto di energia elettrica. Nel medesimo contesto sono stati inoltre sequestrati, a carico di ignoti, un’arma clandestina, bilancini di precisione e diverse quantità di sostanze stupefacenti.

Nel primo intervento, focalizzato sul controllo degli esercizi commerciali e condotto dai militari della Stazione Centro unitamente alla Polizia Municipale, nei pressi di Piazzetta Pietro Speciale, è stato denunciato un 50enne marocchino, per occupazione abusiva di suolo pubblico, deturpamento del patrimonio culturale e inosservanza di precedenti provvedimenti dell’Autorità. Nella stessa operazione, un 41enne e un 51enne, entrambi palermitani, sono stati deferiti per false attestazioni e per carenze nei requisiti di sicurezza e controllo dei locali. L’attività ha comportato il sequestro amministrativo degli arredi e sanzioni pecuniarie per diverse migliaia di euro.

I Carabinieri della Stazione di Palermo Mezzo Monreale, in via Paruta, nel corso di un distinto servizio mirato al contrasto dei reati ambientali e contro il patrimonio, hanno denunciato un 42enne pregiudicato, sorpreso a vendere coperture per batterie di monopattini rubate. Contestualmente, un 29enne e due 32enni sono stati deferiti per il commercio abusivo di materiali ferrosi e rifiuti pericolosi.

In un’altra attività, i militari della Stazione Palermo Brancaccio, supportati dalla Stazione Palermo Villagrazia, dal Nucleo Cinofili e dai tecnici Enel, in Largo Di Vittorio 6, hanno denunciato in stato di libertà tre donne di età compresa tra i 42 e i 62 anni, pregiudicate, accusate di furto di energia, in quanto sorprese a fruire di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione elettrica Nel corso delle perquisizioni eseguite nello stabile, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, in un sottoscala e su una tettoia, un bilancino di precisione, 11,25 grammi di crack e 0,84 grammi di cocaina. Infine, un minore con precedenti di polizia è stato segnalato quale assuntore per il possesso di 0,50 grammi di hashish.

A queste attività si aggiunge un ulteriore controllo nell’area di via Ruffini, i militari del Nucleo Operativo e le unità cinofile hanno rinvenuto, nascosta su una tettoia, una pistola clandestina calibro 6,35. Nelle immediate vicinanze, celati all’interno di un ciclomotore risultato intestato a un defunto, sono stati recuperati oltre 14 grammi di cocaina e 23 grammi di crack, quest’ultimo già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio.

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