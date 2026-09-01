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Autovelox a Palermo, fioccano le multe

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Centodue chilometri orari in moto, ben oltre ogni limite consentito: è il dato più eclatante emerso ieri dai controlli della polizia municipale di Palermo, che tra autovelox e telelaser hanno chiuso la giornata con un bilancio pesante, 33 sanzioni e due patenti ritirate.

Favorita sotto osservazione: otto multe e due patenti ritirate in poche ore

Come riporta il Giornale di Sicilia, il nucleo controllo velocità della polizia municipale, guidato dal comandante Angelo Colucciello e coordinato da Giovanni Iraci, ha aperto le operazioni al mattino in viale Ercole, nel cuore del parco della Favorita. In poche ore sono state elevate otto sanzioni e ritirate due patenti. Tra i fermati anche un automobilista sorpreso alla guida senza patente, oltre che in eccesso di velocità: per lui è arrivata una sanzione da circa cinquemila euro.

Il pomeriggio si sposta su viale Lanza di Scalea

Nel pomeriggio il dispositivo si è spostato in viale Lanza di Scalea, in direzione Villa Adriana, dove sono state elevate altre 25 contravvenzioni. Sommando i due turni, il totale della giornata sale a 33 multe, con la moto lanciata a 102 chilometri orari come episodio più eclatante della giornata.

Perché la Favorita resta un punto critico

Il parco della Favorita, storica riserva di caccia voluta da Ferdinando IV di Borbone ai piedi di Monte Pellegrino, è oggi uno dei polmoni verdi più frequentati di Palermo, meta quotidiana di chi cammina, corre o pratica sport. Proprio per questo, nei viali Diana ed Ercole i controlli saranno ulteriormente intensificati: da un lato per contenere gli incidenti, che restano frequenti (uno si è verificato anche ieri mattina, senza fortunatamente conseguenze), dall’altro per tutelare i tanti frequentatori del parco che in più punti sono costretti ad attraversare la carreggiata.

Le dieci strade più pericolose nel mirino del Comune

Il potenziamento dei controlli rientra nel piano voluto dall’assessore comunale al Traffico e alla polizia municipale, Dario Falzone, che ha individuato dieci arterie cittadine considerate più a rischio:

  • viale Diana
  • viale Ercole
  • viale Margherita di Savoia
  • via Ernesto Basile
  • viale Regione Siciliana
  • viale Michelangelo
  • via Leonardo da Vinci
  • viale Lanza di Scalea
  • viale dell’Olimpo
  • via Messina Marine

Falzone ha assicurato che i controlli con autovelox e telelaser, già attivi, saranno ulteriormente potenziati, con l’obiettivo dichiarato di scoraggiare gli eccessi di velocità e spingere automobilisti e motociclisti verso una guida più prudente.

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