Recital “Sutta à muntagna” a Paternò

«L’Etna: temuta da chi non la conosce, appassionatamente amata da chi invece ne ha respirato l’aria sin da bambino e sa che lei, la sua montagna, non gli farà mai del male».

È da questa immagine, profondamente legata all’identità delle comunità etnee, che nasce “Sutta a’ muntagna”, lo spettacolo che l’Associazione Culturale Capuana presenta giovedì 1 ottobre alle ore 20.00 presso l’Oratorio parrocchiale della Chiesa di San Biagio di Paternò.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e propone al pubblico un ideale itinerario nell’essenza più autentica del popolo etneo, attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il rapporto, quasi ancestrale, con la grande “montagna”.

“Sutta a’ muntagna” è un percorso teatrale che parte dall’Etna e scende idealmente “sotto la montagna”, là dove pulsa la vita quotidiana del popolo in tutte le sue sfaccettature: gli amori, le passioni, le credenze popolari, le superstizioni, ma anche l’ironia e quella particolare capacità siciliana di raccontare la realtà attraverso il sorriso.

Un viaggio costruito attraverso le opere di alcuni dei più celebri autori della tradizione siciliana, per riscoprire personaggi, storie e atmosfere che appartengono alla memoria collettiva e che il teatro contribuisce a mantenere vive.

«Con Sutta a’ muntagna – spiegano dall’Associazione Culturale Capuana – vogliamo accompagnare il pubblico in un viaggio dentro l’identità della nostra terra. Un percorso divertente e coinvolgente, dalla montagna a sotto la montagna, per incontrare attraverso il teatro l’anima del popolo etneo, con le sue passioni, le sue contraddizioni, le sue credenze e il suo straordinario patrimonio culturale».

La serata rappresenta anche un’occasione per ribadire il ruolo del teatro come strumento di divulgazione culturale, aggregazione e valorizzazione delle identità territoriali, portando la scena direttamente all’interno della comunità.

L’appuntamento è dunque per giovedì 1 ottobre alle ore 20.00 all’Oratorio parrocchiale della Chiesa di San Biagio di Paternò. Ingresso libero

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/