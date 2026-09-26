Palermo, in arrivo nuove assunzioni e più ore per 1.300 dipendenti

Il Comune di Palermo si prepara ad ampliare l’organico e a rafforzare l’orario di lavoro per centinaia di dipendenti. È quanto emerso dall’incontro tra la VII Commissione Consiliare e l’Assessore al Personale Dario Falzone, insieme alla Dirigente Capo Area Ferrara, dedicato alle politiche del personale dell’ente.

Al centro del confronto, guidato dal Presidente Pasquale Terrani con il Vicepresidente Fabio Giambrone e il Consigliere Giuseppe Mancuso, ci sono tre nodi principali: nuove assunzioni, progressioni verticali e l’aumento dell’orario settimanale per il personale delle categorie più basse.

Le richieste della Commissione

La Commissione ha evidenziato l’urgenza di reclutare nuovo personale nei settori tecnici e amministrativi: architetti, ingegneri, geometri, istruttori amministrativi, informatici, funzionari, dirigenti e agenti di Polizia Municipale, tra le altre figure. Sul fronte delle progressioni verticali, alcune risultano già concluse e sono in attesa solo della firma dei contratti per i nuovi profili, mentre altre restano sospese fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive, dopo quelle provvisorie.

I consiglieri hanno inoltre chiesto un incremento di due ore settimanali, da 34 a 36, per circa 1.300 dipendenti delle categorie A e B, oltre a un rafforzamento del personale negli uffici anagrafici, quotidianamente a contatto con il pubblico, e una riorganizzazione più ampia dei servizi comunali.

Le nuove unità in servizio e quelle in attesa

Il Presidente Terrani ha ricordato che sono già entrate in servizio 40 unità destinate all’Ambito Territoriale Sociale del Distretto 42, selezionate tramite concorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i profili di educatore, psicologo, pedagogista e amministrativo, con contratto triennale finanziato dal Ministero stesso.

Restano invece in attesa altre sei unità – quattro EASA e due pedagogisti – risultate vincitrici di un concorso bandito dal Comune di Palermo nel giugno 2024: la loro immissione in servizio è subordinata all’approvazione del rendiconto di gestione 2025.

La replica dell’Assessore Falzone

L’Assessore Falzone ha confermato l’intenzione dell’Amministrazione di procedere con l’aumento orario da 34 a 36 ore per le categorie A e B, previsto per il 2027. Ha precisato che si attendono ancora le ultime graduatorie provvisorie relative alle progressioni verticali, che coinvolgono circa 584 figure professionali, prima di poter adottare gli atti conseguenti. Per le nuove assunzioni di funzionari, dirigenti e altre figure, invece, serve ancora la direttiva del Sindaco, da sottoporre all’approvazione della Giunta.

“È importante e fondamentale monitorare costantemente questi percorsi – ha dichiarato il Presidente Pasquale Terrani – affinché la pianta organica del Comune di Palermo sia messa nelle migliori condizioni per garantire servizi efficienti ai cittadini.”