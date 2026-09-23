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Sorpreso a rubare nel bar: arrestato nella notte a Palermo

di Redazione Web
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Un tentativo di furto si è concluso con un arresto nella notte a Palermo. Gli agenti di polizia hanno bloccato M.V. mentre era intento a rubare all’interno dello spazio esterno del bar Albicocco, in via Archimede. Per lui non c’è stato scampo: gli operatori lo hanno sorpreso in flagranza, mettendo fine al colpo prima ancora che potesse portarlo a termine.

L’episodio si inserisce in una sequenza di furti che negli ultimi giorni ha interessato diversi esercizi commerciali della città. I carabinieri erano già intervenuti per bloccare due persone responsabili del furto alla macelleria Patorno, in viale Maria Santissima Mediatrice. Parallelamente, la polizia aveva fermato l’uomo che aveva infranto la vetrata del bar New Crystal, in via Giuseppe Sciuti, per introdursi all’interno del locale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in nessuno dei tre casi i responsabili risultano legati alla criminalità organizzata: si tratterebbe piuttosto di persone con problemi di tossicodipendenza, in cerca di denaro per procurarsi la dose quotidiana.

Restano invece senza un colpevole altre spaccate che nelle ultime settimane hanno colpito la città, tra cui quelle subite dalle attività Zangaloro e “Con mollica o senza”, in via Isidoro la Lumia.

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