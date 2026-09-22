Cronaca

Incidente stradale sulla Palermo-Catania A19 a Termini Imerese, feriti e traffico bloccato

di Redazione Web
lettura in 0 minuti

Traffico bloccato sulla A19 Palermo-Catania all’altezza di Termini Imerese. L’incidente, avvenuto in direzione Palermo nella galleria Termini, ha provocato due feriti.

Sul posto il 118, la polizia stradale e l’ANAS.

In aggiornamento

Consigliati per te

  1. Incendio sulla A19 a Termini Imerese, traffico bloccato verso Catania
  2. Autostrada A19, il viadotto rinato in 18 mesi riapre al traffico
  3. Da Messina a Catania in 45 minuti, completata prima canna della galleria Scaletta
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, il Civico affida l’Elettrofisiologia al dr. Gregory Dendramis
Salute e Sanità
Palermo, fugge dai carabinieri in scooter, travolge una donna in via Crispi
Cronaca
Sanità, la Uiltucs: internalizzare il personale ausiliario degli ospedali, senza volontà politica pronti alla mobilitazione
Comunicati stampa
Coniugi di Cefalù arrestati: nella loro casa 11 prostitute e 300 clienti
Cronaca
Prime comunioni, l’Arcidiocesi respinge la proposta di Confimprese: no alla ripartenza nel 2027
Economia