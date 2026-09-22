Incidente stradale sulla Palermo-Catania A19 a Termini Imerese, feriti e traffico bloccato

Traffico bloccato sulla A19 Palermo-Catania all’altezza di Termini Imerese. L’incidente, avvenuto in direzione Palermo nella galleria Termini, ha provocato due feriti.
Sul posto il 118, la polizia stradale e l’ANAS.
In aggiornamento
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