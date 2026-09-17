Cronaca

Tragedia nel Palermitano: agricoltore di 74 anni muore schiacciato dal trattore

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tragedia sul lavoro nella zona artigianale di Partinico, dove un agricoltore di 74 anni ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo. La vittima è Matteo Randazzo, originario di Borgetto, deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il settantaquattrenne stava effettuando una manovra alla guida del mezzo agricolo quando non si sarebbe accorto della presenza di una profonda buca o di un forte dislivello del terreno. Il trattore si è improvvisamente ribaltato, travolgendo il conducente che è rimasto intrappolato sotto il peso del veicolo, senza alcuna possibilità di mettersi in salvo.

Inutili si sono rivelati i soccorsi giunti sul posto. Per Randazzo non c’è stato nulla da fare: la vittima è morta sul colpo, schiacciata dal proprio mezzo di lavoro.

Sul posto vigili del fuoco e il sindaco

Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari, parenti e conoscenti dell’agricoltore, sconvolti dalla notizia. Presente anche il sindaco di Partinico, Davì, insieme ai vigili del fuoco intervenuti per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sui contorni dell’accaduto sono state affidate agli agenti del locale Commissariato di Polizia, che dovranno stabilire con esattezza la dinamica del ribaltamento e le cause che lo hanno provocato.

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