Nervosi durante il controllo: così sono scattati due arresti alla Zisa

Un pattugliamento di routine in via Ruggerone da Palermo, nel quartiere Zisa, si è tramutato nell’arresto di due pregiudicati, con precedenti specifici in materia di spaccio di stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei militari del Nucleo Radiomobile è stato l’atteggiamento dei due giovani indagati, un 21enne e un 19enne palermitani, riconosciuti senza esitazione durante il passaggio dell’equipaggio.

Insospettiti, i Carabinieri ne hanno monitorato a distanza i movimenti e, in pochi minuti, i loro sospetti hanno trovato piena conferma: è stato infatti individuato con precisione il punto, un muretto a secco nei pressi di un’abitazione diroccata, in cui la coppia di presunti pusher nascondeva la droga e, all’occorrenza, la prelevava per cederla a terzi. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandoli e sottoponendoli a perquisizione personale. Parte dello stupefacente è stata trovata addosso a loro, mentre il resto è stato recuperato proprio nel nascondiglio individuato poco prima. Il controllo ha permesso di rinvenire complessivamente quasi 60 dosi tra hashish e marijuana, oltre a 150 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

Al termine dell’attività, i due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche di rito.

Un’operazione che dimostra, ancora una volta, come la presenza costante e la conoscenza approfondita del territorio da parte dei militari dell’Arma rappresentino uno strumento decisivo nel contrasto allo spaccio di droga.