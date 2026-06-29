Tragedia in campagna, trattore si ribalta: muore schiacciato a 61 anni

Una domenica di lavoro nei campi si è trasformata in tragedia a Patti, dove ha perso la vita Santo Triolo, 61 anni, schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un terreno di contrada San Giovanni, mentre l’uomo era impegnato in lavori agricoli.

Nonostante le gravissime lesioni riportate nel ribaltamento, Triolo è riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi prima di perdere conoscenza. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove ha avuto comunque la forza di raccontare ai carabinieri della Compagnia di Patti, intervenuti sul posto, la dinamica dell’accaduto.

Inutile la corsa in ospedale

Le ferite riportate nello schiacciamento si sono però rivelate troppo gravi: nonostante il ricovero, il 61enne è morto poco dopo. Una volta chiarita la dinamica dell’incidente, riconducibile a un tragico evento accidentale legato al ribaltamento del trattore, la salma è stata restituita ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali.

Un’altra vita spezzata nei campi siciliani, in un territorio dove il lavoro agricolo resta una delle attività più diffuse ma anche più esposte ai rischi, complici terreni spesso impervi e mezzi che richiedono massima attenzione soprattutto nelle operazioni più delicate come l’aratura o la lavorazione dei pendii.