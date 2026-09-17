Salute e Sanità

All’ospedale Ingrassia di Palermo 400 protesi con il robot Mako

di Redazione Web
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Sono 400 gli interventi di chirurgia protesica eseguiti all’Ospedale “G. F. Ingrassia” di Palermo con il sistema robotico Mako. Un traguardo che segna il percorso maturato dall’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ASP di Palermo nell’utilizzo della tecnologia robotica applicata alla chirurgia protesica.

Il sistema Mako consente di elaborare, attraverso un software dedicato, un modello tridimensionale dell’articolazione sulla base della TAC e di pianificare l’intervento con elevata precisione, supportando il chirurgo durante le diverse fasi della procedura.

Granata illustrerà l’esperienza maturata all’Ingrassia nella chirurgia protesica robotica domani, venerdì 18 settembre, al Grand Hotel Piazza Borsa di Palermo nell’ambito del corso teorico-pratico “Meet Mako Sicilia”, dedicato all’utilizzo della robotica in chirurgia protesica. Il programma prevede sessioni plenarie, discussioni interattive e attività pratiche su modelli di osso artificiale.

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