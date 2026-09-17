Bolognetta, benemerenze a Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del Fuoco

Un anziano rimasto bloccato in casa mentre il fumo di un’auto in fiamme invadeva l’abitazione, e tre persone che non ci hanno pensato due volte a intervenire. È la storia che il Comune di Bolognetta ha voluto celebrare questa mattina, consegnando benemerenze agli operatori distintisi negli interventi di soccorso del mese di agosto.

Nell’Aula consiliare, alla presenza dei consiglieri comunali e dell’intera Amministrazione, sono state insignite dell’attestazione le persone che il 13 agosto scorso hanno tratto in salvo l’uomo: il comandante della Polizia Locale Christian Silvestro, l’agente Lina Lo Faso e l’Appuntato Mario Di Salvo, in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Bolognetta.

L’abitazione era stata invasa dai fumi sprigionati da un’automobile andata a fuoco, secondo quanto ricostruito per un fenomeno di autocombustione. Determinante la rapidità con cui Polizia Locale e Carabinieri hanno coordinato l’intervento, scongiurando conseguenze ben più gravi.

“La Polizia Locale si è ripresa il suo ruolo”

A commentare la cerimonia è stato lo stesso Silvestro, che presta servizio anche al Comune di Santa Flavia come responsabile dell’Ufficio Edilizia e Polizia Giudiziaria: «Oggi è dimostrazione lapalissiana che le istituzioni sono presenti sul territorio e di come la Polizia Locale si sia finalmente ripresa il ruolo da protagonista sul territorio bolognettese».

Il comandante ha voluto sottolineare in particolare il gesto dell’Appuntato Di Salvo, intervenuto pur essendo fuori servizio: «L’intervento è un atto di coraggio, altruismo e di proficua collaborazione che si è instaurata con gli uomini della Benemerita effettivi su Bolognetta. Fulmineo e degno di plauso è stato l’allarme dato dall’Appuntato Di Salvo, il quale, fuori dal servizio, non ha esitato un istante a farsi parte dell’attività di salvataggio, a cui si aggiunge l’apporto fondamentale dell’Agente Lo Faso».

Silvestro ha chiuso il suo intervento con un impegno: «Bolognetta merita attenzione particolare e noi forze dell’ordine, di ogni appartenenza e grado, saremo baluardi di garanzia in merito».

Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Elisabeth Smith, dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri, Capitano Alessandro Baule, e dal comandante vicario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Macchiarella.

Riconosciuto anche l’agente Giuseppe Di Dato, intervenuto il 17 agosto per un altro incendio d’auto, prestando soccorso a un conducente in evidente stato confusionale. Benemerenza infine per il capo reparto dei Vigili del Fuoco Maurizio Scarpulla, che pur fuori servizio ha domato le fiamme mettendo in sicurezza l’area.

Due episodi diversi, un’unica lezione: a Bolognetta la sicurezza dei cittadini passa anche dalla prontezza di chi, dentro o fuori dall’orario di servizio, sceglie comunque di intervenire.