Tragedia nel Palermitano: agricoltore finisce sotto la motozappa

Dramma in un fondo agricolo della provincia palermitana nel tardo pomeriggio di oggi. Un agricoltore di 45 anni è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Partinico dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro avvenuto in contrada Scorsone, nelle campagne di Giardinello.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando le grida dell’uomo hanno richiamato l’attenzione. Il quarantacinquenne stava dissodando un terreno con la sua motozappa quando, per ragioni ancora da chiarire – forse uno scivolamento sul terreno accidentato o un problema tecnico del mezzo agricolo – è finito inesorabilmente sotto l’attrezzo, con le gambe travolte dalle lame in rotazione.

La dinamica dell’incidente è al vaglio: si ipotizza che una perdita di equilibrio o un guasto improvviso abbiano fatto precipitare il lavoratore direttamente nel meccanismo tagliente. **I soccorsi sono stati immediati ma complessi.** L’intervento congiunto dei vigili del fuoco del distaccamento locale e del personale del 118 si è rivelato delicato e difficoltoso: gli arti inferiori della vittima erano rimasti imprigionati tra gli ingranaggi della macchina.

I pompieri hanno impiegato diversi minuti per disincagliare il corpo dell’agricoltore, operando con precisione millimetrica per evitare ulteriori lesioni. Quando finalmente è stato possibile estrarlo, i paramedici hanno constatato ferite gravissime e un’importante perdita ematica. Il trasferimento d’urgenza al nosocomio partinicese è avvenuto in codice rosso.

All’arrivo in ospedale, i medici hanno classificato il caso come estremamente serio: i traumi riportati agli arti inferiori sono profondi e il paziente ha perso molto sangue. In queste ore i sanitari stanno lottando per stabilizzare le sue condizioni e garantirne la sopravvivenza, con un monitoraggio continuo dei parametri vitali.