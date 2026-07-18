Tragedia in campagna, 76enne muore schiacciato dal suo trattore

Un uomo di 76 anni, Paolo Perricone, è morto nelle campagne di Burgio, in provincia di Agrigento, dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore. La tragedia si è consumata in contrada Stagnone, dove il pensionato si trovava alla guida del mezzo agricolo per lavori nei terreni di famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe perso il controllo del trattore, che si è poi ribaltato finendo in una scarpata. Non si esclude che a causare la perdita di controllo possa essere stato un malore improvviso, forse aggravato dalle temperature roventi registrate nella giornata di ieri in tutta la Sicilia.

L’allarme dei familiari e i soccorsi

A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo, insospettiti dal suo mancato rientro. Preoccupati per il ritardo, hanno iniziato a cercarlo lungo i sentieri di campagna che conosceva bene, fino a imbattersi in una scena drammatica: il trattore ribaltato nella scarpata, con il 76enne intrappolato sotto il mezzo.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo dell’uomo rimasto incastrato tra le lamiere. Per Paolo Perricone, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: il decesso è sopraggiunto sul colpo o comunque prima dell’arrivo dei soccorritori.

Le indagini dei Carabinieri

Sulla vicenda sono al lavoro i Carabinieri, intervenuti in contrada Stagnone per effettuare tutti i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al vaglio degli investigatori resta l’ipotesi del malore, considerata plausibile anche alla luce del caldo intenso che nelle ultime ore ha colpito le zone interne dell’agrigentino, rendendo particolarmente rischioso il lavoro nei campi.