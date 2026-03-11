Scontro auto-moto sulla statale 113: Matteo Messina, 17 anni, perde la vita a Cefalù

Aveva 17 anni. Si chiamava Matteo Messina e non tornerà a casa. Il ragazzo è morto questo pomeriggio dopo uno scontro violentissimo tra la sua motocicletta e un’automobile sulla statale 113 “Settentrionale Sicula”, al chilometro 194,050, nel tratto che attraversa il territorio di Cefalù, in provincia di Palermo.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per Matteo non c’era già più nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri, intervenuti insieme alle squadre Anas per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la carreggiata.

La statale 113 registra rallentamenti in entrambe le direzioni. Il traffico scorre a rilento mentre i tecnici Anas completano le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza