Cronaca

Tre mezzi coinvolti in un incidente a Palermo: giovane in codice rosso a Villa Sofia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tre mezzi coinvolti e due feriti è il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, lungo la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania, all’altezza di via Pitrè. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Punto guidata da un uomo di sessant’anni, una moto Yamaha MT-07 condotta da un trentunenne e uno scooter Honda SH su cui viaggiava un ragazzo di diciannove anni.

Ad avere la peggio è stato proprio il più giovane dei tre, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Giunto in codice rosso, dopo i primi accertamenti medici i sanitari hanno sciolto la riserva sulla prognosi, escludendo pericolo di vita.

Segni sull’asfalto lunghi 30 metri: si indaga sulla velocità

Da una prima ricostruzione, i tre veicoli procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, sono entrati in collisione tra loro. Secondo quanto accertato dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, l’urto non sarebbe stato particolarmente violento.

A far pensare a una velocità sostenuta sono però i segni lasciati sull’asfalto da moto e scooter, lunghi circa trenta metri: un elemento che i vigili urbani dovranno approfondire al termine dei rilievi, per stabilire con maggiore precisione la velocità dei mezzi al momento dell’impatto. Resta inoltre da verificare la disponibilità di eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sia l’automobilista, uscito illeso dall’incidente, sia il centauro trentunenne, ricoverato anch’egli a Villa Sofia ma in condizioni generali buone, saranno sentiti dagli agenti della polizia municipale nei prossimi giorni, per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.

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