I giovani al centro, anche nelle aree più isolate: Strauss APS porta in Sicilia il progetto europeo Mobile Youth Work, giunto alla conclusione dopo due anni di intenso lavoro.

Grazie alla partnership europea e alla dotazione di un van attrezzato trasformato in Centro Giovanile Mobile, Strauss APS porta attività socio-educative, opportunità e orientamento nei comuni siciliani più periferici.

MUSSOMELI (CL) | SICILIA – Raggiungere i giovani esattamente dove si trovano, superare l’isolamento geografico e sociale e creare spazi di aggregazione dinamici anche nei territori sprovvisti di strutture dedicate. Con questo obiettivo Strauss APS (Mussomeli) ha partecipato come partner chiave al progetto europeo “Mobile Youth Work – Engaging Youth and Communities”, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Il progetto, guidato dall’organizzazione tedesca Roter Baum Berlin e condotto in sinergia con partner internazionali provenienti da Germania, Romania e Belgio, tutti dotati di centri giovanili mobili, ha esplorato e promosso il lavoro giovanile su strada (Mobile Youth Work) come metodologia educativa inclusiva e innovativa.

L’impatto locale: un Van attrezzato per i territori siciliani

Oltre al contributo teorico e metodologico, che ha visto la creazione di manuali operativi, banche dati e raccomandazioni per i decision-maker europei, Strauss APS ha tradotto i risultati del progetto in un’azione concreta e permanente sul territorio siciliano.

Grazie al potenziamento strutturale ottenuto nell’ambito dell’iniziativa, l’associazione si è dotata di TEO VAN STRAUSS, Centro Giovanile Mobile (Mobile Youth Centre): un van completamente equipaggiato con strumenti educativi, informativi, ludici e tecnologici. Il mezzo viene utilizzato dagli operatori giovanili di Strauss APS per viaggiare attraverso diversi comuni della Sicilia, ponendo particolare attenzione alle aree interne e ai contesti più isolati, dove le opportunità di aggregazione e crescita per le nuove generazioni sono spesso limitate.

Portare i servizi informativi ed educativi su strada

Il van non si sostituisce ai centri giovanili tradizionali, ma ne estende il raggio d’azione nelle piazze, nei parchi e nei luoghi informali di ritrovo. Attraverso il Centro Giovanile Mobile, Strauss APS garantisce:

• Attività ricreative ed educative non formali (laboratori, giochi di strada, incontri tematici);

• Informazione e orientamento sulle opportunità europee (Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, scambi internazionali);

• Spazi sicuri di ascolto e partecipazione democratica per ragazzi e ragazze.

“Il lavoro giovanile mobile ci permette di abbattere le barriere geografiche che purtroppo ancora penalizzano molti giovani siciliani, specialmente chi vive nell’entroterra,” spiegano dall’Associazione Strauss APS. “Il nostro van è un simbolo di presenza e vicinanza, portiamo le opportunità dell’Europa direttamente sotto casa dei ragazzi, ascoltando i loro bisogni e offrendo loro strumenti reali di partecipazione.”

I risultati della partnership europea

Durante i due anni di lavoro transnazionale, la rete di progetto ha prodotto risorse fondamentali messe a disposizione di tutti gli operatori del settore:

• Un manuale e una guida oratica sul Mobile Youth Work, disponibili in diverse lingue (incluso l’italiano), che coprono l’organizzazione, l’etica e le attività da svolgere su strada;

• Un database europeo di modelli e attività per Centri Giovanili Mobili;

• Linee guida e raccomandazioni politiche per gli enti locali e i decision-maker, per promuovere il riconoscimento formale dell’animazione giovanile su strada.

Per consultare tutti i materiali del progetto, le guide e il database delle attività, è possibile visitare il portale ufficiale: https://youthcentres.eu/project/mobile-youth-work/.

Informazioni su Strauss APS L’Associazione di Promozione Sociale Strauss, con sede a Mussomeli (CL), è attiva da anni nel campo delle politiche giovanili, dell’educazione non formale e della mobilità internazionale, promuovendo la cittadinanza attiva, l’inclusione e lo sviluppo locale attraverso programmi europei e progetti sul territorio.

Contatti per la stampa:

• Associazione Strauss APS

• Email: projects@straussaps.eu

• Telefono: 0934951144

• Sito Web: www.straussaps.eu

• Social: https://www.instagram.com/strauss_aps/