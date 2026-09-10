Aveva un fibroma da 16 chili nella pancia: choc all’ospedale di Marsala

Un intervento chirurgico complesso ha permesso di salvare una donna di 54 anni giunta al pronto soccorso di Marsala con un dolore addominale acuto, causato da una massa tumorale benigna di dimensioni fuori dal comune: un fibroma uterino da 16 chili, esteso per circa 30 centimetri dalla zona pelvica fino all’addome superiore.

A intervenire è stata un’équipe multidisciplinare composta da ginecologi e chirurghi dell’ospedale marsalese, che ha dovuto gestire una situazione clinica particolarmente delicata: gli accertamenti diagnostici hanno infatti rivelato non solo le dimensioni eccezionali della neoformazione, ma anche la presenza di vasi sanguigni tortuosi che ne complicavano ulteriormente la rimozione.

Torsione uterina, un’emergenza rara e pericolosa

Gli esami preoperatori hanno fatto emergere un quadro ancora più critico: la paziente presentava una torsione dell’utero, condizione clinica rara ma potenzialmente grave, che stava già causando una sofferenza ischemica ai tessuti per la ridotta irrorazione sanguigna provocata dalla rotazione dei vasi. Di fronte a questo scenario, i medici hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico d’urgenza per scongiurare complicanze più serie.

L’operazione si è conclusa con successo e la donna è stata trasferita in Rianimazione per il risveglio post-operatorio, prima di passare alla degenza ordinaria nel reparto di Ginecologia dell’ospedale. Il decorso successivo all’intervento non ha fatto registrare complicazioni, consentendo la dimissione della paziente in condizioni cliniche generali soddisfacenti.