Palermo, tampona un’auto con due bambini a bordo e aggredisce un vigile: arrestato

Si è concluso con un arresto in flagranza l’intervento della Polizia Municipale avvenuto nella serata di ieri in via Libertà, all’altezza di piazza Francesco Crispi.

Gli agenti dell’U.O. Infortunistica Stradale, impegnati nei rilievi di un altro incidente, hanno udito un forte boato provocato da un tamponamento, avvenuto a poca distanza, che ha coinvolto una Nissan, con a bordo una donna e due bambini, e una BMW.

Mentre gli agenti erano intenti a richiedere l’intervento del personale sanitario, il conducente della BMW si allontanava, venendo successivamente rintracciato nelle vicinanze. Secondo quanto riportato nel verbale di arresto, l’uomo, tale N.Z. nato a Modena nel 1999 e residente a Palermo, aveva la patente di guida scaduta lo scorso mese di aprile, appariva in evidente stato di alterazione e aveva assunto un atteggiamento non collaborativo nei confronti degli agenti, rivolgendo minacce e insulti agli operatori, per poi colpire ripetutamente al volto uno degli agenti. Quest’ultimo, rimasto ferito anche a un ginocchio, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Il conducente è stato bloccato e sottoposto anche lui ad accertamenti sanitari in ospedale. La Polizia Municipale ha quindi proceduto all’arresto, contestando le ipotesi di reato previste dagli artt. 583-quater, 337 e 341-bis del Codice penale e la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e per l’arrestato prevista l’udienza per direttissima al Tribunale di Palermo.

Il comandante della Polizia Municipale di Palermo, Angelo Colucciello esprime “apprezzamento per la professionalità dimostrata dagli operatori intervenuti, impegnati nella gestione di una situazione particolarmente concitata, nel garantire la sicurezza dei presenti e nello svolgimento degli accertamenti di polizia giudiziaria”.