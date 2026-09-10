Palermo

Palermo, tampona un’auto con due bambini a bordo e aggredisce un vigile: arrestato

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Si è concluso con un arresto in flagranza l’intervento della Polizia Municipale avvenuto nella serata di ieri in via Libertà, all’altezza di piazza Francesco Crispi.

Gli agenti dell’U.O. Infortunistica Stradale, impegnati nei rilievi di un altro incidente, hanno udito un forte boato provocato da un tamponamento, avvenuto a poca distanza, che ha coinvolto una Nissan, con a bordo una donna e due bambini, e una BMW.

Mentre gli agenti erano intenti a richiedere l’intervento del personale sanitario, il conducente della BMW si allontanava, venendo successivamente rintracciato nelle vicinanze. Secondo quanto riportato nel verbale di arresto, l’uomo, tale N.Z. nato a Modena nel 1999 e residente a Palermo, aveva la patente di guida scaduta lo scorso mese di aprile, appariva in evidente stato di alterazione e aveva assunto un atteggiamento non collaborativo nei confronti degli agenti, rivolgendo minacce e insulti agli operatori, per poi colpire ripetutamente al volto uno degli agenti. Quest’ultimo, rimasto ferito anche a un ginocchio, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Il conducente è stato bloccato e sottoposto anche lui ad accertamenti sanitari in ospedale. La Polizia Municipale ha quindi proceduto all’arresto, contestando le ipotesi di reato previste dagli artt. 583-quater, 337 e 341-bis del Codice penale e la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e per l’arrestato prevista l’udienza per direttissima al Tribunale di Palermo.

Il comandante della Polizia Municipale di Palermo, Angelo Colucciello esprime “apprezzamento per la professionalità dimostrata dagli operatori intervenuti, impegnati nella gestione di una situazione particolarmente concitata, nel garantire la sicurezza dei presenti e nello svolgimento degli accertamenti di polizia giudiziaria”.

Consigliati per te

  1. Lancia rifiuti dall’auto e scappa: arrestato dopo un inseguimento a Palermo
  2. Palermo, vigile urbano travolto da un’auto mentre è in servizio
  3. Scappa dalla polizia municipale in viale Regione a Palermo, manovre pericolose e pedoni a rischio: arrestato 23enne senza patente
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Aveva un fibroma da 16 chili nella pancia: choc all’ospedale di Marsala
Salute e Sanità
Poggioreale antica si apre alla comunità: successo per l’itinerario di cultura e promozione del territorio
Comunicati stampa
I giovani al centro, anche nelle aree più isolate: Strauss APS porta in Sicilia il progetto europeo Mobile Youth Work, giunto alla conclusione dopo due anni di intenso lavoro.
Comunicati stampa
Tre mezzi coinvolti in un incidente a Palermo: giovane in codice rosso a Villa Sofia
Cronaca
Anziani tra feci e urine, focolaio di scabbia: l’orrore nelle case di riposo
Caltanissetta Cronaca