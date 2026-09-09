Meteo

Preparate le “trapuntine”, arrivano pioggia e fresco in Sicilia dal weekend

di Redazione Web
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Cambia lo scenario meteo in Sicilia: dopo settimane dominate dall’anticiclone africano, un primo cedimento della circolazione calda è atteso a partire da giovedì notte, con un progressivo miglioramento delle temperature che culminerà nel fine settimana.

Le prime avvisaglie del cambiamento riguarderanno le province occidentali dell’Isola, dove tra la notte di giovedì e le prime ore di venerdì non si escludono le prime precipitazioni, anticipazione di un assetto atmosferico più dinamico rispetto ai giorni precedenti.

Il ritiro dell’anticiclone africano

Secondo le più recenti elaborazioni dei modelli numerici, l’Italia comincerà a risentire di un cambio di circolazione già a partire dalla metà della settimana, quando una prima perturbazione di origine atlantica interesserà la penisola. La Sicilia, tuttavia, resterà ancora sotto l’influenza del caldo almeno fino a giovedì, prima di essere coinvolta anch’essa dal mutamento in atto.

Sarà da venerdì, e in particolare nel corso del weekend, che le correnti più fresche di matrice atlantica raggiungeranno pienamente anche il territorio siciliano, favorendo un rientro verso valori termici più in linea con la media del periodo, con alcuni episodi che potrebbero scendere anche sotto le medie stagionali. L’entità precisa del calo resta comunque ancora da definire con certezza.

Attese anche le prime piogge

Il transito della saccatura atlantica potrebbe portare con sé anche un passaggio perturbato sulla regione, con precipitazioni la cui collocazione geografica e intensità sono ancora al vaglio degli esperti. Serviranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni per delineare con maggiore precisione l’evoluzione del fenomeno.

Non si tratta ancora della fine dell’estate, quanto piuttosto di un primo, significativo passo verso il fisiologico declino stagionale. Dopo una fase calda particolarmente lunga e anomala, proseguita anche nei primi giorni di settembre al termine dell’ondata di calore estrema, l’Isola potrà così respirare un primo assaggio di atmosfera più autunnale.

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