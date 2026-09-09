Schiacciato dal trattore in campagna, muore uomo al Civico

Non ce l’ha fatta il 57enne ricoverato tre giorni fa all’ospedale Civico di Palermo per le gravissime lesioni subite in un incidente con il trattore. L’uomo è deceduto nel nosocomio palermitano dopo un intervento chirurgico che aveva richiesto anche l’amputazione di una gamba, nel tentativo disperato di salvargli la vita.

Il dramma si è consumato in una contrada del versante nord di Marsala, dove la vittima stava effettuando lavori agricoli in un terreno vicino alla propria abitazione. Da tempo residente in Germania insieme alla moglie, dove aveva costruito la propria vita lavorativa, l’uomo si trovava a Marsala per un periodo di ferie nella città natale.

Il rientro programmato per lunedì, il lavoro fatale la domenica

Il rientro in Germania era previsto proprio per lunedì scorso, al termine della vacanza. Ma la domenica precedente il 57enne aveva deciso di dedicarsi alla pulizia del terreno adiacente casa, invaso dalle erbacce, utilizzando il trattore per sbrigare il lavoro.

È stato proprio durante quell’operazione che il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Le cause del ribaltamento sono ancora da accertare. Immediati i soccorsi, con il trasporto d’urgenza al Civico di Palermo, dove però le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi per essere superate.