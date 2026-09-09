CATANIA – Innovazione e sviluppo economico: nasce Zenith Accelerator, la nuova piattaforma per la crescita delle imprese siciliane

CATANIA – Fare impresa in Sicilia con lo sguardo ai mercati internazionali. Segna un passo fondamentale nel potenziamento dell’ecosistema imprenditoriale e tecnologico della Sicilia il debutto ufficiale di Zenith Accelerator (piattaforma consultabile all’indirizzo www.zenithaccelerator.it). L’iniziativa si posiziona come un catalizzatore per startup innovative pronte a compiere il salto verso la scalabilità industriale e l’internazionalizzazione.

L’iniziativa, sviluppata da FabCube s.r.l., Start-Up Gym Srl e Civita Srl, nasce nell’ambito del Bando “Open Innovation” promosso dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Edy Tamajo, che conferma la volontà di trasformare il territorio siciliano in un polo attrattivo per capitali, investitori e giovani eccellenze.

Zenith Accelerator fornirà ai team selezionati un percorso intensivo incentrato su validazione del modello di business, go-to-market, raffinamento tecnologico e preparazione al fundraising. I partecipanti avranno accesso a una rete qualificata di mentor, manager d’impresa e investitori specializzati, con verticali dedicati a settori chiave per la transizione contemporanea.

“La Sicilia è una regione che può diventare un hub per l’innovazione e le startup sono uno strumento fondamentale per trasformare idee brillanti in ricchezza per il territorio” ha dichiarato Alessandro Dal Col, Amministratore Delegato di FabCube s.r.l., capofila del progetto e tra i fondatori della prima startup innovativa registrata in Italia.

“Ho passato vent’anni a costruire aziende e l’unica cosa che ho imparato è che le idee non valgono niente: vale chi le esegue. In Sicilia il talento non manca e non è mai mancato, mancava un posto dove un fondatore potesse sbagliare in fretta, correggere e ripartire senza comprare un biglietto aereo. Zenith serve a questo. Il capitale non arriva per caso, arriva quando trova aziende pronte: il nostro lavoro è renderle pronte” ha dichiarato Enrico Pandian, imprenditore seriale e Partner del progetto.

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