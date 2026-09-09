Comunicati stampa

CATANIA – Innovazione e sviluppo economico: nasce Zenith Accelerator, la nuova piattaforma per la crescita delle imprese siciliane

di digitrend
lettura in 2 minuti

CATANIA – Fare impresa in Sicilia con lo sguardo ai mercati internazionali. Segna un passo fondamentale nel potenziamento dell’ecosistema imprenditoriale e tecnologico della Sicilia il debutto ufficiale di Zenith Accelerator (piattaforma consultabile all’indirizzo www.zenithaccelerator.it). L’iniziativa si posiziona come un catalizzatore per startup innovative pronte a compiere il salto verso la scalabilità industriale e l’internazionalizzazione.
L’iniziativa, sviluppata da FabCube s.r.l., Start-Up Gym Srl e Civita Srl, nasce nell’ambito del Bando “Open Innovation” promosso dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Edy Tamajo, che conferma la volontà di trasformare il territorio siciliano in un polo attrattivo per capitali, investitori e giovani eccellenze.
Zenith Accelerator fornirà ai team selezionati un percorso intensivo incentrato su validazione del modello di business, go-to-market, raffinamento tecnologico e preparazione al fundraising. I partecipanti avranno accesso a una rete qualificata di mentor, manager d’impresa e investitori specializzati, con verticali dedicati a settori chiave per la transizione contemporanea.
“La Sicilia è una regione che può diventare un hub per l’innovazione e le startup sono uno strumento fondamentale per trasformare idee brillanti in ricchezza per il territorio” ha dichiarato Alessandro Dal Col, Amministratore Delegato di FabCube s.r.l., capofila del progetto e tra i fondatori della prima startup innovativa registrata in Italia.
“Ho passato vent’anni a costruire aziende e l’unica cosa che ho imparato è che le idee non valgono niente: vale chi le esegue. In Sicilia il talento non manca e non è mai mancato, mancava un posto dove un fondatore potesse sbagliare in fretta, correggere e ripartire senza comprare un biglietto aereo. Zenith serve a questo. Il capitale non arriva per caso, arriva quando trova aziende pronte: il nostro lavoro è renderle pronte” ha dichiarato Enrico Pandian, imprenditore seriale e Partner del progetto.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

Consigliati per te

  1. Nasce European Technology Ethics: parte dalla Sicilia la rivoluzione europea per l’innovazione responsabile
  2. Nasce in Sicilia “Fibrocare”: una piattaforma regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia
  3. Impatto economico dei giochi con le slot sull’occupazione e le imprese locali
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
didigitrend
Redazione digitale di Diretta Sicilia specializzata in tecnologia, innovazione e tendenze del web. Segue l'evoluzione digitale della Sicilia con approfondimenti su startup, servizi online e trasformazione digitale delle imprese siciliane.

Ultime notizie

Sparatorie e pestaggi a Palermo: sale a 6 il bilancio dei feriti: è guerra tra bande Cep-Borgo Nuovo
Cronaca In primo piano Palermo
Scoppia petardo, 23enne con mano devastata al Civico
Botte da orbi in via Castellana a Palermo: papà e figlio massacrati da 6 uomini
Cronaca Palermo
Palermo, sparatoria al Cep: feriti Saverio e Giovanni Zinna
In primo piano Palermo
Preparate le “trapuntine”, arrivano pioggia e fresco in Sicilia dal weekend
Meteo
Schiacciato dal trattore in campagna, muore uomo al Civico
Cronaca