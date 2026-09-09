Trema la poltrona del sindaco di Palermo, Caronia: “Fuori dalla maggioranza arlecchino di Lagalla”

Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, interviene sulla situazione politica del Comune di Palermo e chiarisce la posizione del suo partito rispetto alla maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla. La parlamentare rivendica una collocazione precisa nel centrodestra, ma prende le distanze dall’attuale governo cittadino, definito una coalizione “arlecchino” priva di una identità politica riconoscibile.

“A chi si chiede dove sia posizionata la nostra forza politica, rispondiamo senza alcuna esitazione: Noi Moderati è saldamente nel centrodestra. Sosteniamo e staremo sempre con il centrodestra quando governa bene, quando rifiuta logiche di inciucio, ma soprattutto quando è capace di dare risposte concrete ai troppi problemi irrisolti della nostra città”, dichiara Caronia.

La critica alla maggioranza comunale

Secondo l’esponente di Noi Moderati, la coerenza con i valori del partito impedisce un pieno riconoscimento nell’attuale squadra che amministra Palazzo delle Aquile. “Proprio per la coerenza con i nostri valori non possiamo riconoscerci nella maggioranza ‘arlecchino’ guidata dal sindaco Lagalla. Una coalizione ibrida in cui non si comprende più chi sia civico, chi provenga da sinistra e chi invece rappresenti un centrodestra ormai senz’anima”, afferma la deputata.

Caronia punta il dito contro le dinamiche interne alla coalizione, legate alla gestione delle nomine nelle società partecipate del Comune. “Noi non ci sediamo al banchetto della spartizione delle poltrone nelle società partecipate, un gioco di potere che sta occupando la coalizione da mesi mentre la città è paralizzata e i servizi essenziali – dai rifiuti ai trasporti, fino all’illuminazione pubblica – restano completamente fermi”, sostiene.

Il caso delle scuole e la mancanza di programmazione

La parlamentare regionale porta come esempio concreto la gestione dell’edilizia scolastica cittadina, segnalando una assenza di pianificazione che si ripete stagione dopo stagione. “Non accettiamo che ci si accorga solo all’avvio dell’anno scolastico che le aule sono troppo calde, così come ci si accorgerà che saranno troppo fredde all’arrivo dell’inverno, senza aver predisposto alcun intervento strutturale per i nostri studenti”, spiega.

Caronia rivendica quindi l’autonomia politica del suo partito rispetto alle logiche interne alla maggioranza: “Lo ribadiamo con forza: abbiamo le mani libere da condizionamenti. Palermo è in una fase di grande sofferenza e per uscire da questa crisi ha bisogno di un radicale cambio di passo, da attuare con una testa e con gambe totalmente diverse”, conclude la deputata di Noi Moderati.