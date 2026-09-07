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Meteo Sicilia, arrivano le correnti atlantiche: fresco e possibili piogge

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Dopo settimane di caldo anomalo, i modelli numerici concordano finalmente su un cambiamento in arrivo. Non sarà immediato: bisognerà attendere il weekend per il vero e proprio stacco di circolazione, ma il segnale che l’Italia aspettava da giorni è arrivato.

La Sicilia resterà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione fino a giovedì, con temperature ben oltre le medie del periodo. Da metà settimana, però, una prima perturbazione atlantica raggiungerà la penisola, aprendo la strada al cambio di scenario.

Quando arriva davvero il fresco?

È a partire da venerdì, e soprattutto nel corso del fine settimana, che le correnti più fresche di origine atlantica raggiungeranno anche la nostra isola. L’entità del calo termico resta ancora da definire con precisione, ma la direzione è ormai chiara: temperature più in linea con la stagione, dopo una fase calda che si è protratta ben oltre le attese, prolungandosi anche nei primi giorni di settembre a ridosso dell’ondata di calore estrema di fine agosto.

Attenzione però a non archiviare l’estate troppo in fretta: non si tratterà di una svolta definitiva, quanto piuttosto del primo, importante passo verso il fisiologico declino stagionale tipico di settembre.

E le piogge, arriveranno?

L’ingresso della saccatura atteso da venerdì potrebbe portare con sé anche un passaggio perturbato sulla Sicilia. Sul fronte delle precipitazioni, però, servirà ancora qualche aggiornamento prima di avere indicazioni più dettagliate sull’evoluzione del tempo.

Le previsioni per domani, martedì 8 settembre

Prima di arrivare al cambiamento, l’Isola dovrà fare i conti con un’altra giornata di caldo intenso e cieli prevalentemente sereni al mattino, con qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio, soprattutto sul versante tirrenico.

Sulle coste le temperature si manterranno tra i 31 e i 34°C, con un disagio da afa che sarà moderato o, in alcuni casi, intenso lungo i settori tirrenici. Nell’entroterra il caldo si farà sentire ancora di più, con valori compresi tra 34 e 37°C e picchi localmente superiori ai 38-39°C sulle piane centro-orientali.

Venti deboli o moderati a regime di brezza, con rinforzi nel pomeriggio sul Canale di Sicilia, dove non mancheranno raffiche sostenute da Ponente sui settori centro-meridionali. Mari quasi calmi sul Tirreno, mentre sul Canale e sulle coste meridionali, e localmente sullo Ionio, il moto ondoso potrà diventare mosso nelle ore pomeridiane.

Resta ora da capire quanto sarà marcato il calo termico del weekend e se la perturbazione in arrivo porterà davvero le prime piogge utili a interrompere la lunga fase siccitosa che ha accompagnato l’estate siciliana.

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