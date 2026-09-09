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Palermo, sparatoria al Cep: feriti Saverio e Giovanni Zinna

di Redazione Web
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Due uomini sono rimasti feriti a colpi di arma da fuoco nel quartiere Cep di Palermo, in via Pietro dell’Aquila, a pochi passi da via Paladini, teatro lo scorso 9 maggio di un omicidio. Le vittime, entrambe colpite alle gambe, sono Saverio Zinna, 52 anni, e Giovanni Zinna, 32 anni – quest’ultimo già condannato a un anno nell’ambito di uno dei filoni processuali dell’inchiesta sugli spaccaossa.

I due sono stati trasportati rispettivamente al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia e al Cervello, dove sono attualmente ricoverati. Giovanni Zinna avrebbe raggiunto il nosocomio con le proprie forze, presentandosi al Cervello autonomamente intorno alle 17.15.

Sul possibile movente indaga la polizia

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe stato preceduto da una lite, sfociata poi negli spari che hanno colpito entrambi gli uomini agli arti inferiori.

Sul caso sono in corso le indagini della polizia, chiamata a chiarire cause e responsabilità dell’episodio, avvenuto in una zona già segnata da precedenti fatti di sangue.

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