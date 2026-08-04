CronacaTrapani

Appicca incendio, uomo colto in flagranza dai Carabinieri e denunciato

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un marsalese sorpreso ad appiccare fuoco ad un terreno incolto.
In conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, vengono svolti in maniera continua e regolare su tutto il territorio della provincia servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed eventuale repressione di reati incendiari.

I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo nei pressi della Contrada Kinisia, nel comune di Misiliscemi, hanno notato l’uomo mentre appiccava del fuoco in vari punti in un terreno di sua proprietà interessando un’area di circa 2000 MQ caratterizzata da sterpaglie e vegetazione.

Vista l’ordinanza comunale che vieta l’accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e residui agricoli dal 15 maggio al 31 ottobre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di incendio.

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