Cronaca

Carini, la sua proprietà era una discarica abusiva: denunciato 70enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Carabinieri della Stazione di Carini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di gestione non autorizzata di rifiuti.

​L’operazione è scattata a seguito di un controllo mirato del territorio, finalizzato al contrasto dei reati ambientali. I militari sono riusciti ad accedere all’interno di un’area privata di proprietà dell’indagato, riscontrando come il sito fosse stato interamente adibito a discarica abusiva.

​Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali accumulati sul terreno senza alcuna autorizzazione o criterio di tutela ambientale. Nello specifico, è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale ferroso e scarti metallici, macerie e materiale edile di risulta e diversi veicoli parzialmente smantellati e cannibalizzati.

​Il proprietario del terreno, di fatto, ha stravolto la destinazione d’uso dell’intera area, trasformandola in un deposito incontrollato di scarti potenzialmente inquinanti. L’intera porzione di territorio interessata e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro, mentre per il settantenne è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria

Consigliati per te

  1. Palermo, sequestrata discarica abusiva a Brancaccio: sei uomini denunciati
  2. Discarica abusiva da 8mila metri cubi scoperta a Partinico, blitz del Corpo forestale
  3. Palermitano ruba cavi elettrici da una proprietà privata, scoperto e arrestato dai carabinieri
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Stagnone Kite Games 2026: tra i testimonial il campione del mondo 2022 Gianmaria Coccoluto
Comunicati stampa Eventi
Cade con lo scooter, batte la testa e muore a 20 anni, dramma a Lampedusa
Cade con lo scooter, batte la testa e muore a 20 anni, dramma a Lampedusa
Cronaca
Mano schiacciata tra i macchinari, incidente sul lavoro a Palermo
Caldo record in Sicilia, uomo muore per arresto cardiocircolatorio
Cronaca
Sicilia rovente fino a 47°C: arriva una “tregua” e il calo delle temperature
Meteo
Tragedia in campagna, 76enne muore schiacciato dal suo trattore
Cronaca