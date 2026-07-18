Carini, la sua proprietà era una discarica abusiva: denunciato 70enne

I Carabinieri della Stazione di Carini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di gestione non autorizzata di rifiuti.

​L’operazione è scattata a seguito di un controllo mirato del territorio, finalizzato al contrasto dei reati ambientali. I militari sono riusciti ad accedere all’interno di un’area privata di proprietà dell’indagato, riscontrando come il sito fosse stato interamente adibito a discarica abusiva.

​Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali accumulati sul terreno senza alcuna autorizzazione o criterio di tutela ambientale. Nello specifico, è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale ferroso e scarti metallici, macerie e materiale edile di risulta e diversi veicoli parzialmente smantellati e cannibalizzati.

​Il proprietario del terreno, di fatto, ha stravolto la destinazione d’uso dell’intera area, trasformandola in un deposito incontrollato di scarti potenzialmente inquinanti. L’intera porzione di territorio interessata e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro, mentre per il settantenne è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria