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Apre un conto corrente con i dati di un disabile e incassa le sue polizze: 39enne di Bagheria denunciato dai Carabinieri

di Redazione Web
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Apre un conto corrente con i dati di un disabile e incassa le sue polizze: 39enne di Bagheria denunciato dai Carabinieri

Un uomo di 39 anni residente a Bagheria è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana per aver sottratto l’identità di una persona con disabilità allo scopo di riscuotere alcune polizze assicurative intestate alla vittima. Il bottino complessivo dell’operazione fraudolenta ammonta a circa 30.000 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato — già noto alle forze dell’ordine — avrebbe orchestrato un sistema truffaldino articolato su più livelli. Avvalendosi di una falsa denuncia di smarrimento e di documenti d’identità presumibilmente contraffatti, sarebbe riuscito ad accreditarsi come legittimo titolare delle polizze, ottenendone il riscatto.

Il meccanismo non si limitava alla contraffazione documentale: l’uomo avrebbe anche inoltrato corrispondenza manoscritta recante firme falsificate, strumento necessario per far affluire le somme su un conto corrente aperto a nome della vittima ma di fatto nella sua piena disponibilità. Il denaro veniva successivamente trasferito su propri conti, completando così il saccheggio ai danni del soggetto vulnerabile.

A smascherare la frode sono stati i militari dell’Arma, che attraverso verifiche bancarie mirate e un’attenta ricostruzione della documentazione hanno ricostruito l’intera catena di illeciti. All’indagato sono contestati i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica commessa da privato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

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