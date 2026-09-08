La truffa del “gioielliere finlandese”: commerciante di Palermo perde 4.500 euro

Un piccolo commerciante di abbigliamento, Mazumder Harun, originario del Bangladesh ma cittadino italiano, è rimasto vittima della “truffa del finto gioielliere”. L’uomo ha consegnato ai malviventi 4.500 euro, i risparmi di una vita di lavoro che erano destinati ai parenti rimasti in patria. La vittima è stata avvicinata da due individui in via Lincoln, dove si era recato per acquistare merce all’ingrosso. Uno dei due, spacciatosi per il “gioielliere”, era alto e robusto e si presentava come finlandese; l’altro, di corporatura normale, parlava con un marcato accento siciliano. I due gli hanno mostrato cinque brillanti e un anello con diamante. Nel frattempo, come ha raccontato lo stesso commerciante, si è avvicinato un terzo uomo che garantiva sull’autenticità dei gioielli in vendita.

Convinto dalla messinscena, Harun è tornato a recuperare i soldi e si è poi diretto nella zona di piazza Borsa, dove era stato fissato l’appuntamento. Qui ha consegnato i 4.500 euro, ricevendo in cambio un certificato di autenticità da fotocopiare. Proprio per questo motivo si è recato in una tabaccheria della zona, ma al suo ritorno dei truffatori non c’era più traccia.

Mazumder Harun ha sporto denuncia e ha scelto di rendere pubblica la vicenda nella speranza che possa aiutare a risalire ai responsabili, oltre che a mettere in guardia altre potenziali vittime, in particolare persone anziane e cittadini stranieri.