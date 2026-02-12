Palermo, tentata rapina in gioielleria: il titolare reagisce, i banditi sparano e lo massacrano di botte

Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio di follia vissuto ieri in corso dei Mille, a Palermo. Un tentativo di rapina ai danni della gioielleria Grama Trading, nei pressi di piazza Torrelunga, è sfociato in violenza e spari quando il titolare ha deciso di opporsi ai banditi.

L’assalto è scattato all’orario di apertura. In tre hanno sorpreso il commerciante proprio mentre alzava la saracinesca, spingendolo con forza all’interno del locale. Uno dei malviventi portava sulle spalle uno zaino giallo, di quelli solitamente usati dai rider per le consegne a domicilio, probabilmente per non destare sospetti durante l’avvicinamento.

Di fronte alle minacce, però, il gioielliere non è rimasto a guardare. La sua reazione ha scatenato la furia del commando: l’uomo è stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Nella concitazione del momento, uno dei rapinatori ha anche esploso un colpo di pistola, che fortunatamente non ha centrato nessuno. Sorpresi dalla resistenza della vittima, i tre sono fuggiti a gambe levate, riuscendo a portare via soltanto le chiavi della cassaforte.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni riportate durante l’aggressione. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Brancaccio, che hanno già sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto ai fuggitivi.